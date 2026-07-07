El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027 de 226 032 millones de euros
El Gobierno español ha aprobado este martes un límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2027 de 226 032 millones de euros, un máximo histórico que supone una subida del 6,6 % más respecto a este ejercicio.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2027-2029, dos piezas claves que constituyen la base sobre la que se construirán los futuros presupuestos de 2027, que serán "ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", ha afirmado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Este martes se da "un paso fundamental para los presupuestos de 2027", ha subrayado el ministro, que ha defendido que este techo de gasto récord permitirá "blindar" el Estado del bienestar y cumplir con los compromisos fiscales.
La senda de estabilidad prevé que el déficit público baje al 1,8 % del PIB en 2027. En este contexto, la administración española tendrá limitado su déficit público al 1,5 % del PIB en 2027, mientras que las comunidades autónomas podrán tener un déficit del 0,1 % del PIB en cada año y las corporaciones locales tendrán que lograr equilibrio presupuestario.
Por otra parte, la senda de estabilidad prevé que la deuda pública baje del 99,1 % del PIB esperado para este año al 97,6 % del PIB en 2027.
En todo caso, la senda de estabilidad requiere de la aprobación de las Cortes —el techo de gasto no se somete a votación—, algo difícil por la negativa de Junts, pero el ministro ha pedido una "reflexión" y que los grupos parlamentarios se pregunten por qué renunciar a un mayor margen de gasto.
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