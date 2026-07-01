El plazo para solicitar las ayudas a la crianza de 200 euros mensuales por hijo se abre este jueves en la Comunidad Autónoma Vasca, tras entrar hoy en vigor el decreto regulador publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

La principal novedad radica en la ampliación del límite de edad: mientras que hasta ahora la prestación se percibía desde el nacimiento hasta el mes anterior al tercer cumpleaños del menor, con la modificación aprobada las familias podrán seguir cobrando la ayuda durante un año más, concretamente hasta que el niño o la niña cumpla los cuatro años.

Por su parte, el nuevo decreto equipara a las familias monoparentales con las familias numerosas en las ayudas complementarias de 100 euros al mes. Esta prestación pasará a percibirse desde los cuatro años y se mantendrá hasta que el menor cumpla los siete, retrasándose un año respecto al sistema anterior para evitar el solapamiento y encadenarse con el final de la ayuda universal de 200 euros.

En este sentido, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha precisado que los hombres y mujeres viudos con hijos a cargo en estas franjas de edad también están incluidos y podrán solicitar esta aportación económica.