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Este jueves se abre el plazo de las ayudas a la infancia de 200 euros en Euskadi

La ayuda universal de 200 euros se amplía hasta los 4 años, la prestación se extiende a las familias de tutela y de acogida, y se equipara a los hogares monoparentales con las numerosas en el tramo de 100 euros al mes para menores de entre 4 y 7 años. Las ayudas no se renovarán de oficio y será obligatorio volver a solicitarlas.

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Imagen de recurso de un recién nacido. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Ostegunetik aurrera eskatu ahal izango dute Euskadiko familiek seme-alabengatik Jaurlaritzak ematen dituen 200 euroko laguntza
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EITB

Última actualización

El plazo para solicitar las ayudas a la crianza de 200 euros mensuales por hijo se abre este jueves en la Comunidad Autónoma Vasca, tras entrar hoy en vigor el decreto regulador publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. 

La principal novedad radica en la ampliación del límite de edad: mientras que hasta ahora la prestación se percibía desde el nacimiento hasta el mes anterior al tercer cumpleaños del menor, con la modificación aprobada las familias podrán seguir cobrando la ayuda durante un año más, concretamente hasta que el niño o la niña cumpla los cuatro años.

Por su parte, el nuevo decreto equipara a las familias monoparentales con las familias numerosas en las ayudas complementarias de 100 euros al mes. Esta prestación pasará a percibirse desde los cuatro años y se mantendrá hasta que el menor cumpla los siete, retrasándose un año respecto al sistema anterior para evitar el solapamiento y encadenarse con el final de la ayuda universal de 200 euros.

En este sentido, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha precisado que los hombres y mujeres viudos con hijos a cargo en estas franjas de edad también están incluidos y podrán solicitar esta aportación económica.

Otras novedades

Otra de las principales modificaciones es la inclusión, por primera vez, de las familias de tutela y de acogida —que suman 621 en Euskadi— entre las beneficiarias de estas ayudas a la crianza. Con esta apertura de requisitos, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico prevé que la cobertura total alcance a 52 000 familias vascas, lo que supone incorporar a 12 000 nuevos hogares al sistema.

Para sostener este despliegue, el Ejecutivo autónomo acometerá una inversión de 85,8 millones de euros durante los próximos cuatro años, de los cuales 33,8 millones de euros se ejecutarán durante este ejercicio 2026. 

A partir del 2 de julio, las solicitudes de ayuda se podrán tramitar en la web www.euskadi.eus. El Gobierno Vasco ha habilitado el teléfono 945 01 80 00, el correo umeak@euskadi.eus y guías informativas en papel en diversos centros para resolver dudas.

El Gobierno Vasco amplía hasta los 4 años la ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo
Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Economía

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