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El impuesto a la generación eléctrica se reducirá progresivamente y desaparecerá en 2028

Su desaparición comenzará con una reducción del 30 % para este tercer trimestre de 2026.

bombilla energia electricidad iturria: pixabay
Euskaraz irakurri: Elektrizitatea sortzeko zerga pixkanaka murriztuko da eta 2028an desagertuko da
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EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros ha acordado este lunes la eliminación progresiva a lo largo de los próximos 18 meses del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y su desaparición definitiva en 2028.

Según ha explicado la ministra Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, su desaparición comenzará ya con una reducción del 30 % para este tercer trimestre de 2026, que subirá al 40 % para el cuarto trimestre y al 50 % para todo el año 2027.

La eliminación total será en 2028, lo que tendrá efectos en la factura de los consumidores que variarán en función del tipo de consumidor, "pero que pueden llegar hasta el 6 % de reducción de la factura", ha dicho Aagesen.

Electricidad Consejo de Ministros Economía

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