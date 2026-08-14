MERCADO RESIDENCIAL
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Sopela y Urduliz, nuevas zonas tensionadas de vivienda en Euskadi

La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años y permitirá aplicar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y favorecer un mercado del alquiler más asequible

Euskaraz irakurri: Sopela eta Urduliz, etxebizitza-eremu tentsionatu berriak Euskadin
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Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha declarado Sopela y Urduliz zonas tensionadas del mercado residencial. La declaración se ha aprobado mediante dos órdenes firmadas este viernes por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Los dos ayuntamientos solicitaron al Gobierno Vasco la declaración de sus municipios como zonas tensionadas el 8 de enero y el 9 de febrero, respectivamente.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este viernes las dos órdenes. No obstante, la declaración no entrará oficialmente en vigor hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Medidas para facilitar el acceso a la vivienda

La declaración de zona tensionada está contemplada en la Ley por el Derecho a la Vivienda y permite aplicar herramientas específicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en los municipios afectados.

Asimismo, permite aplicar las medidas previstas por la legislación vigente para favorecer un mercado del alquiler más asequible, en los supuestos y condiciones establecidos por la normativa estatal.

La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años, aunque podrá prorrogarse si se mantienen las circunstancias que motivaron su aprobación.

Ya son 20 los municipios declarados

Con la incorporación de Sopela y Urduliz, ya son 20 los municipios de Euskadi declarados zonas tensionadas del mercado residencial.

En Bizkaia son seis: Basauri, Bilbao, Barakaldo, Galdakao, Sopela y Urduliz.

Además, continúan en tramitación los expedientes correspondientes a Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, en Bizkaia, y Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia, en Gipuzkoa.

Gobierno Vasco Sopela Urduliz Economía

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