Dos hombres de 38 y 23 años han fallecido esta medianoche en un accidente de tráfico en Beriain. Un tercer ocupante del vehículo, un joven de 24 años, ha resultado herido muy grave por politraumatismos y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Según la primera investigación de la Policía Foral, el accidente se ha producido cuando el vehículo en el que viajaban los tres hombres se ha salido de la vía en la carretera NA-6009, a la altura del kilómetro 1,6, en Beriain, y ha chocado contra el muro de hormigón de una vivienda de la calle Idiazelaia.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor y del copiloto, que han fallecido en el lugar. El tercer ocupante, que viajaba en el asiento trasero, ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.

Los cuerpos de los dos fallecidos han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal para practicarles la autopsia.

La Policía Foral continúa investigando losmotivos del accidente.