ACCIDENTE de TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos fallecidos y un herido muy grave en un accidente en Beriain

Dos hombres de 38 y 23 años han muerto y otro de 24 ha resultado herido muy grave tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en Beriáin.
Euskaraz irakurri: Bi lagun hil dira eta beste bat oso larri zauritu da Beriainen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Dos hombres de 38 y 23 años han fallecido esta medianoche en un accidente de tráfico en Beriain. Un tercer ocupante del vehículo, un joven de 24 años, ha resultado herido muy grave por politraumatismos y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Según la primera investigación de la Policía Foral, el accidente se ha producido cuando el vehículo en el que viajaban los tres hombres se ha salido de la vía en la carretera NA-6009, a la altura del kilómetro 1,6, en Beriain, y ha chocado contra el muro de hormigón de una vivienda de la calle Idiazelaia.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor y del copiloto, que han fallecido en el lugar. El tercer ocupante, que viajaba en el asiento trasero, ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.

Los cuerpos de los dos fallecidos han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal para practicarles la autopsia.

La Policía Foral continúa investigando losmotivos del accidente.

Accidentes de Tráfico Navarra Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña

El fuego ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado nuevo. Como medida preventiva, se han trasladado los restos de los primeros reyes de Aragón y parte del patrimonio histórico al Museo de Huesca. El incendio ya ha arrasado unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de 12 localidades.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un hombre de 28 años como presunto causante del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca

El fuego obliga a evacuar a casi 900 personas de 12 localidades y a confinar dos municipios. La superficie afectada alcanza ya las 8.000 hectáreas y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar el perímetro y evitar nuevos avances del fuego. La Guardia Civil investiga si un acopio de materiales de obra donde se originó el incendio pudo provocar las llamas.
Cargar más
Publicidad
X