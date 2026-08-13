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Cientos de niños y niñas toman el puerto donostiarra en el abordaje pirata txiki

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Euskaraz irakurri: Ehunka haurrek hartuko dute Donostiako portua piraten abordatze txikian

Última actualización

La Aste Nagusia de Donostia afronta sus últimas 48 horas de fiesta y lo hace con una cita muy especial: El abordaje pirata txiki. El lunes fue el turno de los adultos, hoy han sido cientos de niñas y niños los que han tomado la bahía en sus embarcaciones. La cita cumple ya 15 ediciones.

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