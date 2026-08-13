Millones de personas han seguido desde distintos puntos de España el emocionante eclipse solar total, un acontecimiento que no sucedía en la península ibérica desde hace más de 100 años. El fenómeno arrancó en torno a las 19.30 horas con el momento más álgido sobre las 20.30 horas cuando el día se oscureció por completo para volver a ser de día pasado un minuto.