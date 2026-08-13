Eclipse solar total
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El eclipse desde la estratosfera: imágenes en 360º del globo lanzado por EITB y Aranzadi

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Euskaraz irakurri: Eklipsea estratosferatik 360an EITBri eta Aranzadiri esker
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EITB

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El globo con una cámara 360º lanzado a más de 30 000 metros de altura por EITB y Aranzadi Zientzia Elkartea desde Lanciego (Álava) ha grabado el eclipse de sol total de este 12 de agosto. Disfruta con las imágenes de la sombra cruzando la Tierra desde la mismísima estratosfera.

Eclipses solares Sociedad de Ciencias Aranzadi Sociedad

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