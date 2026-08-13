ECLIPSE SOLAR
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El Gobierno Vasco agradece la "actitud cívica" de la ciudadanía en torno al eclipse

Diferentes puntos de Euskadi congregaron a miles de espectadores y generaron multitud de desplazamientos. Las principales retenciones se concentraron después del eclipse, pero la jornada se saldó sin incidentes relevantes.

LEKEITIO (VIZCAYA), 12/08/2026.- Cientos de personas se han congregado junto al Faro de Santa Catalina para contemplar el eclipse total de Sol, visible en toda Euskadi, que este miércoles ha despertado gran interés entre los vascos y entre personas de otros lugares que han llenado los alojamientos rurales de la comunidad autónoma, al tiempo que ha obligado al Gobierno Vasco a activar el Plan de Protección Civil (LABI) en fase de alerta. EFE/ Miguel Toña

Cientos de personas se congregaron en Lekeitio para ver el eclipse. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak herritarrek eklipsearen inguruan duten "gizalegezko jarrera" eskertu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco dio por finalizada el miércoles por la noche la fase de alerta del LABI (Plan de Protección Civil de Euskadi), declarada con motivo del eclipse solar, "sin grandes incidentes que reseñar", por lo que ha agradecido a la ciudadanía su "actitud cívica y responsable" durante toda la jornada.

El Ejecutivo vasco activó a las 15:00 horas del miércoles la fase de alerta del LABI ante el previsible aumento de los desplazamientos y la concentración de personas en distintos puntos del territorio por el eclipse y las altas temperaturas previstas para la jornada.

Los desplazamientos previos se realizaron de forma escalonada lo que permitió que no se registraran retenciones significativas. No obstante, la elevada afluencia de vehículos y personas obligó a realizar cortes de tráfico en diferentes puntos, tales como en dirección al puerto de Herrera (Álava); en Kobaron, Kobetas, Pagasarri y Balcón de Bizkaia (Bizkaia); y en la carretera de Jaizkibel, Tolosa, Elosu, Zarautz y en la subida a Askizu (Gipuzkoa).

Retenciones tras el eclipse

Las principales retenciones se concentraron después del eclipse, especialmente a partir de las 22:00 horas, en Gipuzkoa, en la AP-8 en sentido Francia, donde se alcanzaron hasta 7 kilómetros de retenciones en el peaje de Zarautz. En Álava, en el acceso a Vitoria-Gasteiz; y en Bizkaia, en La Avanzada, así como en el peaje de Iurreta y a la altura de Berriz.

A pesar del volumen excepcional del tráfico, la circulación fue recuperando progresivamente la normalidad y no se produjeron incidencias de especial relevancia. La fase de alerta del LABI se dio por finalizada pasadas las 23:00 horas, "sin grandes incidentes que reseñar", según el Ejecutivo.

Por otro lado, el servicio especial de grúas ligeras realizó seis intervenciones. Cuatro de ellas tuvieron lugar en Bizkaia, todas por averías, mientras que en Gipuzkoa se realizaron dos asistencias, una por avería y otra por accidente sin heridos.

Intervenciones de SOS Deiak

Durante la tarde de ayer el Servicio de Atención de Emergencias SOS Deiak-112 registró 11 incidencias relacionadas con el eclipse:

  • 8 rescates de montaña en Jaizkibel, Aiako Harria, Aizkorri, dos en Olarizu, Ibarra, Xoxote (Azpeitia) y Gorliz.
  • 1 salvamento en el embalse de Maroño.
  • 1 salvamento en el litoral-costa en Gorliz.
  • 1 asistencia sanitaria en Ea.

Tras una jornada en la que "Euskadi ha sido testigo de un eclipse solar histórico", el Gobierno Vasco ha agradecido "el comportamiento de la ciudadanía vasca que durante todo el día ha mostrado una actitud cívica y responsable".

Eclipses solares Gobierno Vasco Tráfico Sociedad

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