Eclipse solar total
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El eclipse alteró el comportamiento de los animales y adelantó sus rutinas nocturnas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eklipseak aldatu egin zuen animalien portaera, eta gaueko errutinak aurreratu zituen
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EITB

Última actualización

El parque Sendaviva ha monitorizado el comportamiento de diversas especies en colaboración con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) para documentar cómo reaccionan ante la oscuridad repentina del fenómeno astronómico. El eclipse cambió la actividad de varias especies: algunos animales se agruparon, otros iniciaron rutinas propias del descanso y varios retomaron su actividad cuando la luz volvió.

Eclipses solares Navarra Animales Sociedad

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