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Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas

Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.

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Euskaraz irakurri: Beroa eta ekaitzak dira nagusi abuztuaren 14an Euskal Herrian, eta abisu horia ezarri dute Nafarroan
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EITB

Última actualización

El calor y la inestabilidad marcarán este viernes el tiempo en Euskal Herria. Euskadi y Navarra estarán en aviso amarillo por diferentes fenómenos meteorológicos, mientras que en Iparralde existe riesgo de tormentas eléctricas.

Hasta 36 ºC en el sur de Euskadi

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado desde las 12:00 horas un aviso amarillo por temperaturas muy altas, que permanecerá vigente hasta las 20:00 horas. Los termómetros podrían alcanzar los 36 ºC en el eje del Ebro.

Las temperaturas máximas rondarán los 26 ºC en la costa, los 30 ºC en la zona cantábrica interior y los 32 ºC en la zona de transición.

Además, durante toda la jornada permanecerá activo el aviso por temperaturas altas persistentes. Las mínimas y máximas podrían situarse en torno a 19/36 ºC en el eje del Ebro, 22/26 ºC en la costa, 21/30 ºC en la zona cantábrica interior y 19/32 ºC en la zona de transición.

Chubascos y tormentas por la tarde

Más allá del calor, Euskalmet prevé intervalos nubosos y un aumento de la inestabilidad a partir de la tarde. Podrán producirse chubascos y tormentas, especialmente en el sur de Euskadi.

El viento será variable durante la mañana y girará al noroeste por la tarde, cuando soplará con algo más de intensidad.

Navarra, también en aviso amarillo

En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para hoy y mañana el aviso amarillo por temperaturas máximas, lluvias y tormentas.

La jornada estará marcada por la inestabilidad, con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente durante la tarde.

Riesgo de tormentas eléctricas en Iparralde

En Iparralde también existe riesgo de tormentas. Météo-France contempla la posibilidad de tormentas eléctricas en el departamento de Pirineos Atlánticos.

 

Iparralde Eguraldia Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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