Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
El calor y la inestabilidad marcarán este viernes el tiempo en Euskal Herria. Euskadi y Navarra estarán en aviso amarillo por diferentes fenómenos meteorológicos, mientras que en Iparralde existe riesgo de tormentas eléctricas.
Hasta 36 ºC en el sur de Euskadi
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado desde las 12:00 horas un aviso amarillo por temperaturas muy altas, que permanecerá vigente hasta las 20:00 horas. Los termómetros podrían alcanzar los 36 ºC en el eje del Ebro.
Las temperaturas máximas rondarán los 26 ºC en la costa, los 30 ºC en la zona cantábrica interior y los 32 ºC en la zona de transición.
Además, durante toda la jornada permanecerá activo el aviso por temperaturas altas persistentes. Las mínimas y máximas podrían situarse en torno a 19/36 ºC en el eje del Ebro, 22/26 ºC en la costa, 21/30 ºC en la zona cantábrica interior y 19/32 ºC en la zona de transición.
Chubascos y tormentas por la tarde
Más allá del calor, Euskalmet prevé intervalos nubosos y un aumento de la inestabilidad a partir de la tarde. Podrán producirse chubascos y tormentas, especialmente en el sur de Euskadi.
El viento será variable durante la mañana y girará al noroeste por la tarde, cuando soplará con algo más de intensidad.
Navarra, también en aviso amarillo
En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para hoy y mañana el aviso amarillo por temperaturas máximas, lluvias y tormentas.
La jornada estará marcada por la inestabilidad, con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente durante la tarde.
Riesgo de tormentas eléctricas en Iparralde
En Iparralde también existe riesgo de tormentas. Météo-France contempla la posibilidad de tormentas eléctricas en el departamento de Pirineos Atlánticos.
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Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco
El mes ha estado marcado por la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. Se superaron los 40 °C en varios puntos.
Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.