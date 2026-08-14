Beroa eta ekaitzak nagusi Euskal Herrian, eta abisu horia ezarri dute Nafarroan
Euskadiko barnealdean 35 ºC-ra iritsiko dira tenperaturak, eta zaparradak eta ekaitzak espero dituzte arratsaldean. Nafarroan, abisu horia ezarri dute tenperatura maximoengatik, euriagatik eta ekaitzengatik.
Eguraldi aldakorra izango da Euskal Herrian. Barnealdean, tenperaturak altuak izango dira oraindik, baina ezegonkortasuna areagotu egingo da egunak aurrera egin ahala. Euskadin, zerua hodeitsu egongo da tarteka, eta arratsaldetik aurrera zaparradak eta ekaitzak izateko aukera handituko da, bereziki hegoaldean.
Tenperatura maximoek behera egingo dute azken egunetakoekin alderatuta: kostaldean, 25 eta 27 gradu artekoak izango dira, eta barnealdean, 30 eta 35 bitartekoak. Haizea aldakorra izango da goizean, eta ipar-mendebaldetik joko du arratsaldean, biziago.
Abisu horia Nafarroan
Nafarroan, Espainiako Meteorologia Agentziak (AEMET) abisu horia ezarri du gaurko eta biharko, tenperatura maximoengatik, euriteengatik eta ekaitzengatik.
Ezegonkortasunak zaparradak eta ekaitzak eragin ditzake, bereziki arratsaldean. Horrenbestez, eguraldiaren bilakaerari eta abisuei erreparatzea gomendatzen da.
Ekaitzak Ipar Euskal Herrian ere
Ipar Euskal Herrian ere, ekaitzak izateko arriskua dago. Pirinio Atlantikoetan ekaitz elektrikoak izateko aukera iragarri du Meteo-Francek.
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Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik
Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.
Zer eguraldi izango dugu gaur?
Oro har, zeru oskarbiak espero ditugu gaurko; kostaldean behe-hodei batzuk espero dira, baina litekeena da eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.
Ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, bigarren egunez jarraian
Gauerdira arte, alerta laranja izango da indarrean ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian. Noainen, txingor erauntsia izan da, eta 10 minutuan 5 litro pilatu dira metro koadroko.
Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako
Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, baina ekaitzak eta haize-bolada oso zakarrak izan daitezke arratsaldetik aurrera.
Eguraldi euritsua eta freskoa, ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan trumoi-zaparradak bota ditzake, arratsaldez.
Euria eta aro freskoa ostegunera arte
Giro ezegonkorra izango da datozen bi egunetan: euri txikia egingo du Kantauri isurialdean, trumoi-ekaitzak jo dezake barnealdean eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira.
Uztailak utzitakoak: 3,6 ºC beroagoa izan da eta muturreko lehortea ekarri du
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-boladak markak hautsi zituen. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.
Astea freskotik hasiko da eta ekaitzak izan daitezke arratsaldean
Hodeiak ugarituz joango dira astelehenean, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, baliteke arratsaldean trumoi-zaparradak botatzea, batez ere ekialdean. Asteartean, eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko dira.
Udako giroa protagonista igandean
Tenperaturek gorako bidea hartuko dute, eta 25 ºC-ren langa gaindituko dute kostaldean. Maximoak 30 graduren bueltan geratuko dira barnealdean, eta 35 ºC-tik gora lurraldearen hegoaldean. Hala, abisu horia ezarri dute Arabako Errioxan, Nafarroako erdialdean, Pirinioetan eta Erriberan.