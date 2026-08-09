EGURALDIA

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Ekaitzak izango dira nagusi igande honetan Hego Euskal Herrian, eta tenperaturak jaitsi egingo dira

Tenperatura jaitsierarekin batera, zaparradak eta trumoi-ekaitzak izango dira nagusi igandean; Nafarroan, ekaitz gogorrak eta txingorra ere izan daitezke.

La ola de calor que asola desde hace días Euskal Herria continuará dando sus últimos coletazos este domingo, con temperaturas que podrían rondar los 35 ºC en la vertiente cantábrica, y alcanzar los 38 ºC en muchos puntos del interior e Ipar Euskal Herria. Además, en puntos del sur de Álava y centro y sur de Navarra los termómetros podrían alcanzar hoy los 40 ºC.
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EITB

Azken eguneratzea

Beroak atseden txiki bat hartuko du igande honetan Hego Euskal Herrian. Euskalmeten eta AEMETen iragarpenen arabera, tenperaturek behera egingo dute, baina aroak ezegonkortzeko joera izango du, eta zaparradak eta trumoi-ekaitzak izango dira nagusi, bereziki Nafarroan.

Igandea, hodeitsuago eta bero gutxiagorekin

Euskadin, Euskalmetek zeru hodeitsuak iragarri ditu iganderako, eta tenperaturek behera egingo dute. Haizea ahula izango da. Azken egunetako tenperatura altuen ondoren, jaitsiera nabarmenagoa izango da zenbait tokitan.

Tenperatura maximoak 30 graduren ingurukoak izango dira Bilbon, 27koak Donostian eta 33koak Gasteizen.

Nafarroan, berriz, ezegonkortasuna handiagoa izango da. AEMETek zaparradak eta trumoi-ekaitzak iragarri ditu; zenbait tokitan gogorrak edo oso gogorrak izan daitezke, eta txingorra nahiz haize-bolada oso gogorrak ere izan daitezke. Tenperatura maximoak 36 gradura irits daitezke.

Iruñean, 37 graduko tenperatura maximoa espero da. Zerua hodeitsu egongo da tarteka, eta trumoi-ekaitzak eta euria izan daitezke arratsaldean eta arratsalde-gau partean.

Astelehenean, eguraldiak hobera egingo du

Egoera egonkortuz joango da astelehenetik aurrera. Euskadin, zerua hodeitsu egongo da tarteka, tenperaturek ez dute aldaketa handirik izango eta haizea ahula izango da.

Asteartean, berriz, zerua garbitzen joango da, eta tenperaturak berriro egingo du gora.

Nafarroan ere, eguraldiak hobera egingo du astelehenean. Zerua garbi egongo da egunaren lehen zatian, baina hodeiak ugarituko dira arratsaldean. Iruñean, tenperatura maximoa 35 gradukoa izango da.

Asteartean, ordea, termometroek berriro egingo dute gora, eta 38 gradura irits daiteke tenperatura Iruñean.

Hurrengo egunetan ere, beroa izango da nagusi.

Eguraldia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

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