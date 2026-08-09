Ekaitzak izango dira nagusi igande honetan Hego Euskal Herrian, eta tenperaturak jaitsi egingo dira
Tenperatura jaitsierarekin batera, zaparradak eta trumoi-ekaitzak izango dira nagusi igandean; Nafarroan, ekaitz gogorrak eta txingorra ere izan daitezke.
Beroak atseden txiki bat hartuko du igande honetan Hego Euskal Herrian. Euskalmeten eta AEMETen iragarpenen arabera, tenperaturek behera egingo dute, baina aroak ezegonkortzeko joera izango du, eta zaparradak eta trumoi-ekaitzak izango dira nagusi, bereziki Nafarroan.
Igandea, hodeitsuago eta bero gutxiagorekin
Euskadin, Euskalmetek zeru hodeitsuak iragarri ditu iganderako, eta tenperaturek behera egingo dute. Haizea ahula izango da. Azken egunetako tenperatura altuen ondoren, jaitsiera nabarmenagoa izango da zenbait tokitan.
Tenperatura maximoak 30 graduren ingurukoak izango dira Bilbon, 27koak Donostian eta 33koak Gasteizen.
Nafarroan, berriz, ezegonkortasuna handiagoa izango da. AEMETek zaparradak eta trumoi-ekaitzak iragarri ditu; zenbait tokitan gogorrak edo oso gogorrak izan daitezke, eta txingorra nahiz haize-bolada oso gogorrak ere izan daitezke. Tenperatura maximoak 36 gradura irits daitezke.
Iruñean, 37 graduko tenperatura maximoa espero da. Zerua hodeitsu egongo da tarteka, eta trumoi-ekaitzak eta euria izan daitezke arratsaldean eta arratsalde-gau partean.
Astelehenean, eguraldiak hobera egingo du
Egoera egonkortuz joango da astelehenetik aurrera. Euskadin, zerua hodeitsu egongo da tarteka, tenperaturek ez dute aldaketa handirik izango eta haizea ahula izango da.
Asteartean, berriz, zerua garbitzen joango da, eta tenperaturak berriro egingo du gora.
Nafarroan ere, eguraldiak hobera egingo du astelehenean. Zerua garbi egongo da egunaren lehen zatian, baina hodeiak ugarituko dira arratsaldean. Iruñean, tenperatura maximoa 35 gradukoa izango da.
Asteartean, ordea, termometroek berriro egingo dute gora, eta 38 gradura irits daiteke tenperatura Iruñean.
Hurrengo egunetan ere, beroa izango da nagusi.
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Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako
Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, baina ekaitzak eta haize-bolada oso zakarrak izan daitezke arratsaldetik aurrera.
Eguraldi euritsua eta freskoa, ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan trumoi-zaparradak bota ditzake, arratsaldez.
Euria eta aro freskoa ostegunera arte
Giro ezegonkorra izango da datozen bi egunetan: euri txikia egingo du Kantauri isurialdean, trumoi-ekaitzak jo dezake barnealdean eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira.
Uztailak utzitakoak: 3,6 ºC beroagoa izan da eta muturreko lehortea ekarri du
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-boladak markak hautsi zituen. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.
Astea freskotik hasiko da eta ekaitzak izan daitezke arratsaldean
Hodeiak ugarituz joango dira astelehenean, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, baliteke arratsaldean trumoi-zaparradak botatzea, batez ere ekialdean. Asteartean, eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko dira.
Udako giroa protagonista igandean
Tenperaturek gorako bidea hartuko dute, eta 25 ºC-ren langa gaindituko dute kostaldean. Maximoak 30 graduren bueltan geratuko dira barnealdean, eta 35 ºC-tik gora lurraldearen hegoaldean. Hala, abisu horia ezarri dute Arabako Errioxan, Nafarroako erdialdean, Pirinioetan eta Erriberan.
Casedan jo dute goia termometroek, 42,1 graduraino iritsi baitira
40 ºC inguruko tenperaturak izan dira gaur toki askotan. Nafarroan eta Araban alerta laranja dago ezarrita, beroagatik.
Bero sapa izango dute berriro Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuko dute erdialdean eta Pirinioetan
Tenperatura maximoak 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira: Erriberan (abisu horia) 41 ºC inguru izan daitezke, eta 39 ºC Iruñean eta Lizarran. Hori dela eta, alerta laranja ezarri dute Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan.
Alerta laranja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta abisu horia, Euskal Herriko gainerako tokietan, beroagatik
Bihar, alerta laranja mantenduko da Araban; Bizkaian eta Gipuzkoan, abisu horia egongo da indarrean. Nafarroan, berriz, abisua mailaz igo eta alerta laranja bihurtuko da, tenperaturek gora egingo baitute (39 ºC-ra hurbilduko dira).