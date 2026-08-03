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Uztailak utzitako datuak: ohikoa baino 3,6 ºC beroagoa eta muturreko lehortea

Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-bolada izan zen markak hautsi zituena. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.

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Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak uztaileko eguraldiari buruzko datuak eman ditu gaur: oso beroa eta oso lehorra. Horiek dira joan den hilabeteak utzitako ezaugarri nagusiak.  Batez besteko tenperaturak 1991-2020 aldikoa baino 3,6 °C gorago kokatu dira, eta horrenbestez,  gutxienez 1970etik izandako uztailik beroena izan da.

Egun askotan anomalia termikoak 4 °C-tik gorakoak izan dira. Gertakaririk nabarmenena uztailaren 5etik 12ra bitartean izandako bero-bolada izan zen, urteko laugarrena, eta lurralde guztiei eragin ziena. 40 ºC-tik gorako balioak jaso ziren hainbat eskualdetan. 

Halaber, uztailaren 9tik 15era bitartean uztaileko tenperatura minimo altuenen hainbat errekor gainditu ziren, eta estazio askotan balioak ez ziren 22-23 °C-tik behera jaitsi. 

Hilaren amaieran, berriz, uztailaren 28tik 30era bitartean, beste bero-bolada bat izan zen, laburragoa, eta batez ere barnealdeari eragin ziona. Maximoak berriro 40 °C ingurukoak izan ziren Kantauri isurialdeko barnealdean. 

Oso lehorra, Arabako Errioxan izan ezik

Prezipitazioari dagokionez, hilabete oso lehorra izan da aurrekoa, eta Gipuzkoa ekialdeko zenbait eremutan muturrekoa izan da lehortea. Arabako Errioxan bakarrik izan dira ohikoak erregistratutako prezipitazioak.

Mende honetan orain arte izandako datuei erreparatuta, EAEko bosgarren uztailik lehorrena izan da, eta Gipuzkoako lehorrena.

Pilatutako prezipitazio urria zaparrada trumoitsuek baldintzatu dute hein handi batean, eta  horren ondorioz, toki jakin batzuetan gehiago bota du. Pilaketa handienak oso lokalizatuak izan ziren, eta estazio bakar batek gainditu zituen metro karratuko 50 litroak: Ameraunek, 52,7 mm-rekin.

Hilaren lehen bi herenak oso lehorrak izan ziren, eta uztailaren 25a izan zen pilaketa handiak utzi zituen egun bakarra, tokian-tokian gogorrak izan ziren zaparrada trumoitsuen ondorioz. Egun hori izan zen hileko euritsuena, lurralde osoan batez beste 6,4 mm pilatuta. 

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