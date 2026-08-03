Uztailak utzitako datuak: ohikoa baino 3,6 ºC beroagoa eta muturreko lehortea
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-bolada izan zen markak hautsi zituena. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.
Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak uztaileko eguraldiari buruzko datuak eman ditu gaur: oso beroa eta oso lehorra. Horiek dira joan den hilabeteak utzitako ezaugarri nagusiak. Batez besteko tenperaturak 1991-2020 aldikoa baino 3,6 °C gorago kokatu dira, eta horrenbestez, gutxienez 1970etik izandako uztailik beroena izan da.
Egun askotan anomalia termikoak 4 °C-tik gorakoak izan dira. Gertakaririk nabarmenena uztailaren 5etik 12ra bitartean izandako bero-bolada izan zen, urteko laugarrena, eta lurralde guztiei eragin ziena. 40 ºC-tik gorako balioak jaso ziren hainbat eskualdetan.
Halaber, uztailaren 9tik 15era bitartean uztaileko tenperatura minimo altuenen hainbat errekor gainditu ziren, eta estazio askotan balioak ez ziren 22-23 °C-tik behera jaitsi.
Hilaren amaieran, berriz, uztailaren 28tik 30era bitartean, beste bero-bolada bat izan zen, laburragoa, eta batez ere barnealdeari eragin ziona. Maximoak berriro 40 °C ingurukoak izan ziren Kantauri isurialdeko barnealdean.
Oso lehorra, Arabako Errioxan izan ezik
Prezipitazioari dagokionez, hilabete oso lehorra izan da aurrekoa, eta Gipuzkoa ekialdeko zenbait eremutan muturrekoa izan da lehortea. Arabako Errioxan bakarrik izan dira ohikoak erregistratutako prezipitazioak.
Mende honetan orain arte izandako datuei erreparatuta, EAEko bosgarren uztailik lehorrena izan da, eta Gipuzkoako lehorrena.
Pilatutako prezipitazio urria zaparrada trumoitsuek baldintzatu dute hein handi batean, eta horren ondorioz, toki jakin batzuetan gehiago bota du. Pilaketa handienak oso lokalizatuak izan ziren, eta estazio bakar batek gainditu zituen metro karratuko 50 litroak: Ameraunek, 52,7 mm-rekin.
Hilaren lehen bi herenak oso lehorrak izan ziren, eta uztailaren 25a izan zen pilaketa handiak utzi zituen egun bakarra, tokian-tokian gogorrak izan ziren zaparrada trumoitsuen ondorioz. Egun hori izan zen hileko euritsuena, lurralde osoan batez beste 6,4 mm pilatuta.
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Hodeiak ugarituz joango dira astelehenean, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, baliteke arratsaldean trumoi-zaparradak botatzea, batez ere ekialdean. Asteartean, eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko dira.
Udako giroa protagonista igandean
Tenperaturek gorako bidea hartuko dute, eta 25 ºC-ren langa gaindituko dute kostaldean. Maximoak 30 graduren bueltan geratuko dira barnealdean, eta 35 ºC-tik gora lurraldearen hegoaldean. Hala, abisu horia ezarri dute Arabako Errioxan, Nafarroako erdialdean, Pirinioetan eta Erriberan.
Casedan jo dute goia termometroek, 42,1 graduraino iritsi baitira
40 ºC inguruko tenperaturak izan dira gaur toki askotan. Nafarroan eta Araban alerta laranja dago ezarrita, beroagatik.
Bero sapa izango dute berriro Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuko dute erdialdean eta Pirinioetan
Tenperatura maximoak 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira: Erriberan (abisu horia) 41 ºC inguru izan daitezke, eta 39 ºC Iruñean eta Lizarran. Hori dela eta, alerta laranja ezarri dute Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan.
Alerta laranja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta abisu horia, Euskal Herriko gainerako tokietan, beroagatik
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19:30ak arteko datuan kontuan izanda, ordu bakar batean metro koadroko 27 litro bildu dituzte Guardian, 24 Berastegin, 18 Bidanian eta 14 Etxalarren.
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Nafarroako Foru Gobernuak kanpaina bat jarri du abian herritarrei zuzendutako aholkuekin: nork bere burua babestea, suteen prebentzioa eta mugikortasuna eklipsearen aurretik eta ondoren.
Azken bero-egunak gaur eta bihar, larunbatean aldaketa baitator
Ostegunean eta ostiralean bero egingo du, batez ere, Euskal Herriko hegoaldean. Abisu horia ezarri da gaurko tenperatura altuengatik Araban, Ebro ondoko eskualdean 13:00etatik 19:00etara, eta Nafarroa erdialdean, Pirinio inguruan eta Erriberan, 13:00etatik 21:00etara.