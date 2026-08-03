Astea aldaketarekin hasi da: bero gutxiago eta ekaitzak egon daitezke arratsaldean
Astea eguraldi aldaketarekin hasiko da Euskal Herrian, igandean izandako bero handiaren ondoren. Hodeitza ugari etorriko da eta iparraldeko haizeak tenperatura maximoak nabarmen jaistea eragingo dute.
Zerua hodeitsu egongo da, batez ere kantauri isurialdean, bertan hodeiak ugariagoak izango baitira. Arratsaldean zehar bero-hodeiak ugarituko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere lurraldearen ekialdean.
Tenperaturaren beherakada nabarmena izango da herrialdearen zati handi batean. Maximoak 25-26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean, eta hegoaldean, berriz, termometroak 30-35 ºC artean izango dira, igandean erregistratutakoak baino baxuagoak.
Asteartean eguraldi egonkorra itzuliko da
Asteartean giro lasaia eta apur bat beroagoa izango dugu berriro ere. Eguna hodei batzuekin hasiko da, baina goizak aurrera egin ahala desegingo dira eta ostarte zabalak zabalduko dira.
Arratsaldean bero-hodei batzuk sortu ahal izango dira, baina ez da prezipitaziorik espero. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, egunaren bigarren partean iparraldea nagusituko da eta barnealdeko zonaldeetan intentsitate handixeagoa izango du.
Tenperatura maximoek gora egingo dute berriro, batez ere barnealdean. Ebro ibarrean 35 ºC-tik gora kokatuko dira berriro, eta kostaldetik gertu ez da ia aldaketarik izango.
Hodei gehiago eta tenperaturen jaitsiera aste erdian
Asteazkenean zerua hodeitsu egongo da, tarteka oso hodeitsu kantauri isurialdean, eta euri arina espero da bertan. Ipar-iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta haizeguneetan bolada gogor batzuk utzi ahal izango ditu. Tenperatura maximoek behera egingo dute berriro.
Ostegunean giro hodeitsuak jarraituko du, iparraldeko haizea ibiliko da, eta trumoi-ekaitzak eta zirimiria izan litezke.
Ostiralari begira, egoerak egonkortzeko joera hartuko du. Tarteka hodeiak, arratsaldean iparraldera egingo duen haize ahula eta tenperaturaren gorakada txiki bat espero dira.
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Udako giroa protagonista igandean
Tenperaturek gorako bidea hartuko dute, eta 25 ºC-ren langa gaindituko dute kostaldean. Maximoak 30 graduren bueltan geratuko dira barnealdean, eta 35 ºC-tik gora lurraldearen hegoaldean. Hala, abisu horia ezarri dute Arabako Errioxan, Nafarroako erdialdean, Pirinioetan eta Erriberan.
Casedan jo dute goia termometroek, 42,1 graduraino iritsi baitira
40 ºC inguruko tenperaturak izan dira gaur toki askotan. Nafarroan eta Araban alerta laranja dago ezarrita, beroagatik.
Bero sapa izango dute berriro Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuko dute erdialdean eta Pirinioetan
Tenperatura maximoak 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira: Erriberan (abisu horia) 41 ºC inguru izan daitezke, eta 39 ºC Iruñean eta Lizarran. Hori dela eta, alerta laranja ezarri dute Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan.
Alerta laranja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta abisu horia, Euskal Herriko gainerako tokietan, beroagatik
Bihar, alerta laranja mantenduko da Araban; Bizkaian eta Gipuzkoan, abisu horia egongo da indarrean. Nafarroan, berriz, abisua mailaz igo eta alerta laranja bihurtuko da, tenperaturek gora egingo baitute (39 ºC-ra hurbilduko dira).
Beroaldia indartsu itzuliko da Euskal Herrira
Tenperaturak nabarmen igoko dira astearen hasieran, eta 35-40 ºC-ra iritsiko dira asteartean eskualde askotan.
Abisu horia gauerdira arte, euri zaparrada handiengatik
19:30ak arteko datuan kontuan izanda, ordu bakar batean metro koadroko 27 litro bildu dituzte Guardian, 24 Berastegin, 18 Bidanian eta 14 Etxalarren.
Eguzki eklipsea ikusteko Nafarroako segurtasun-dispositiboaren gakoak
Nafarroako Foru Gobernuak kanpaina bat jarri du abian herritarrei zuzendutako aholkuekin: nork bere burua babestea, suteen prebentzioa eta mugikortasuna eklipsearen aurretik eta ondoren.
Azken bero-egunak gaur eta bihar, larunbatean aldaketa baitator
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Abuztuaren 12ko eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak erabili beharko dira, begietako osasuna zaintzeko
Eguzkiari zuzenean begiratzeak ondorio larriak izan ditzake, eta, hortaz, eklipse osoaz gozatzeko, betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hainbat puntutan daude salgai eta, hiru asteren faltan, gehienak orain saltzen ari dira.