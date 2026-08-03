EGURALDIA

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Astea aldaketarekin hasi da: bero gutxiago eta ekaitzak egon daitezke arratsaldean

Hodeiak ugarituz joango dira astelehen honetan, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, ez da baztertzen arratsaldean zaparrada trumoitsuak botatzea, batez ere ekialdean, asteartean eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko diren bitartean.
Altzo, haizea, zeru iluna, argazkia: Txomin Rezola

Hodeiak Altzon. Argazkia: Txomin Rezola

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EITB

Azken eguneratzea

Astea eguraldi aldaketarekin hasiko da Euskal Herrian, igandean izandako bero handiaren ondoren. Hodeitza ugari etorriko da eta iparraldeko haizeak tenperatura maximoak nabarmen jaistea eragingo dute.

Zerua hodeitsu egongo da, batez ere kantauri isurialdean, bertan hodeiak ugariagoak izango baitira. Arratsaldean zehar bero-hodeiak ugarituko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere lurraldearen ekialdean.

Tenperaturaren beherakada nabarmena izango da herrialdearen zati handi batean. Maximoak 25-26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean, eta hegoaldean, berriz, termometroak 30-35 ºC artean izango dira, igandean erregistratutakoak baino baxuagoak.

Asteartean eguraldi egonkorra itzuliko da

Asteartean giro lasaia eta apur bat beroagoa izango dugu berriro ere. Eguna hodei batzuekin hasiko da, baina goizak aurrera egin ahala desegingo dira eta ostarte zabalak zabalduko dira.

Arratsaldean bero-hodei batzuk sortu ahal izango dira, baina ez da prezipitaziorik espero. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, egunaren bigarren partean iparraldea nagusituko da eta barnealdeko zonaldeetan intentsitate handixeagoa izango du.

Tenperatura maximoek gora egingo dute berriro, batez ere barnealdean. Ebro ibarrean 35 ºC-tik gora kokatuko dira berriro, eta kostaldetik gertu ez da ia aldaketarik izango.

Hodei gehiago eta tenperaturen jaitsiera aste erdian

Asteazkenean zerua hodeitsu egongo da, tarteka oso hodeitsu kantauri isurialdean, eta euri arina espero da bertan. Ipar-iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta haizeguneetan bolada gogor batzuk utzi ahal izango ditu. Tenperatura maximoek behera egingo dute berriro.

Ostegunean giro hodeitsuak jarraituko du, iparraldeko haizea ibiliko da, eta trumoi-ekaitzak eta zirimiria izan litezke.

Ostiralari begira, egoerak egonkortzeko joera hartuko du. Tarteka hodeiak, arratsaldean iparraldera egingo duen haize ahula eta tenperaturaren gorakada txiki bat espero dira.

Ekaitzak Eguraldia Bero-boladak

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