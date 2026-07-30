EGURALDI-IRAGARPENA

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Bero sapa izango dute berriro Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuko dute erdialdean eta Pirinioetan

Tenperatura maximoak 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira: Erriberan (abisu horia) 41 ºC inguru izan daitezke, eta 39 ºC Iruñean eta Lizarran. Hori dela eta, alerta laranja ezarri dute Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan.

MADRID, 10/07/2026.- Una persona se refresca en una fuente este viernes en Madrid. La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó ayer jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas. EFE/ Marcos Villaoslada
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EITB

Azken eguneratzea

Bero handiko beste egun bati ekingo diote gaur Nafarroan, Erriberan 41 ºC eta Iruñean eta Lizarran 39 ºC-ra iritsiko dira. Horren ondorioz, AEMETek alerta laranja ezarri du Foru Erkidegoaren erdialdean eta Pirinioen inguruan.

Hala ere, termometroek beherakada orokorra izango dute aurreko egunarekin alderatuta, Aemeten iragarpenaren arabera.

EAEren kasuan, Euskalmetek abisu horia ezarri du Arabako hegoaldean, tenperatura altuengatik, Ebro inguruan 38 ºC-ren bueltan ibiliko direlakoan.

Ohikoa denez, ura edatea eta egunaren erdiko orduetan eguzkitan ez egotea gomendatu dute agintariek. 

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