Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves arranca con cielos muy nubosos y lluvias generalizadas, especialmente en la mitad norte, aunque también lloviendo a primeras horas en la mitad sur. a medida que avance la mañana, las precipitaciones irán remitiendo en el sur y, durante la tarde, también desaparecerán en las comarcas cantábricas.
Al final de la jornada se abrirán claros, sobre todo en el sur. los vientos de componente norte mantendrán el ambiente fresco para la época, con temperaturas máximas por debajo de los 30 grados en todo el territorio e incluso inferiores a los 25 grados en la costa cantábrica.
El viernes llegará con un cambio de tiempo Los restos de nubosidad de la madrugada darán paso a una mañana mayoritariamente soleada y las temperaturas experimentarán una notable ascensión, de forma que volverán a superarse los 30 grados en buena parte del interior, aunque en las zonas cercanas al litoral el calor será más moderado.
Durante la tarde crecerán nubes de evolución debido al calentamiento diurno y, al final del día, podrían registrarse tormentas, especialmente en el centro y sur de Navarra. El viento soplará flojo del nordeste, con mayor intensidad en el interior durante la tarde, y en las zonas afectadas por tormentas podrían producirse rachas fuertes.
De cara al sábado, se esperan brumas matinales y un cielo poco nuboso durante buena parte del día. sin embargo, por la tarde volverán a desarrollarse nubes de evolución que podrán dejar chubascos tormentosos en la segunda mitad de la jornada Las temperaturas apenas variarán o subirán ligeramente, mientras que el viento, inicialmente flojo y variable, girará a componente norte y se reforzará por la tarde.
El domingo continuará la tendencia a la inestabilidad vespertina Habrá intervalos nubosos y no se descartan chubascos tormentosos durante la tarde El viento seguirá siendo flojo y variable, con predominio de la componente norte a partir de la tarde Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas permanecerán estables o descenderán ligeramente.
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Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco
El mes ha estado marcado por la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. Se superaron los 40 °C en varios puntos.
Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.
El calor extremo dispara los termómetros hasta los 42,1 ºC en Cáseda
La alerta naranja activada para este miércoles en Navarra y Álava ha dejado temperaturas que han rondado los 40 grados en numerosas localidades.
Alerta naranja en el interior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y aviso amarillo en el resto de Euskal Herria, por calor
Mañana, Álava volverá a estar en alerta naranja, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso será de nivel amarillo. En la Comunidad Foral de Navarra, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, salvo en el norte, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).
El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
Aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche
En Laguardia se han recogido 27 litros por metro cuadrado en una sola hora, 24 en Berastegi, 18 en Bidania y 14 en Etxalar.