El jueves arranca con cielos muy nubosos y lluvias generalizadas, especialmente en la mitad norte, aunque también lloviendo a primeras horas en la mitad sur. a medida que avance la mañana, las precipitaciones irán remitiendo en el sur y, durante la tarde, también desaparecerán en las comarcas cantábricas.

Al final de la jornada se abrirán claros, sobre todo en el sur. los vientos de componente norte mantendrán el ambiente fresco para la época, con temperaturas máximas por debajo de los 30 grados en todo el territorio e incluso inferiores a los 25 grados en la costa cantábrica.

El viernes llegará con un cambio de tiempo Los restos de nubosidad de la madrugada darán paso a una mañana mayoritariamente soleada y las temperaturas experimentarán una notable ascensión, de forma que volverán a superarse los 30 grados en buena parte del interior, aunque en las zonas cercanas al litoral el calor será más moderado.

Durante la tarde crecerán nubes de evolución debido al calentamiento diurno y, al final del día, podrían registrarse tormentas, especialmente en el centro y sur de Navarra. El viento soplará flojo del nordeste, con mayor intensidad en el interior durante la tarde, y en las zonas afectadas por tormentas podrían producirse rachas fuertes.

De cara al sábado, se esperan brumas matinales y un cielo poco nuboso durante buena parte del día. sin embargo, por la tarde volverán a desarrollarse nubes de evolución que podrán dejar chubascos tormentosos en la segunda mitad de la jornada Las temperaturas apenas variarán o subirán ligeramente, mientras que el viento, inicialmente flojo y variable, girará a componente norte y se reforzará por la tarde.

El domingo continuará la tendencia a la inestabilidad vespertina Habrá intervalos nubosos y no se descartan chubascos tormentosos durante la tarde El viento seguirá siendo flojo y variable, con predominio de la componente norte a partir de la tarde Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas permanecerán estables o descenderán ligeramente.