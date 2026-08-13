HLRE vende el centro comercial Megapark por 254 millones a NEPI Rockcastle

La socimi HLRE ha vendido el centro comercial Megapark de Barakaldo por un importe total cercano a 254 millones de euros a NEPI Rockcastle, inmobiliaria focalizada en centros comerciales en Europa central y del Este.

Esta socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) resultado de la fusión de Helios RE y Lar España, ha informado este jueves de la transacción, que está prevista que se materialice en los próximos meses.

Megapark es uno de los parques comerciales más grandes de Euskal Herria y cuenta con una superficie bruta alquilable de 80 971 metros cuadrados, 90 arrendatarios y una tasa de ocupación física del 98,5 % a agosto de 2026.

NEPI Rockcastle cuenta con una cartera de inversión valorada en unos 8200 millones de euros distribuida entre Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquía.

Asimismo, la capitalización de la inmobiliaria está cercana a los 5800 millones de euros y sus propiedades ascienden a 60, sin contabilizar el centro comercial Megapark, cuya transacción queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.

“La venta de Megapark se enmarca en nuestra estrategia de rotación selectiva de activos y pone de manifiesto los buenos resultados de nuestra gestión activa, así como el atractivo de los parques y centros comerciales de HLRE Socimi", ha dicho su presidenta, Vanessa Gelado.