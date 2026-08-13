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HLRE vende el centro comercial Megapark por 254 millones a NEPI Rockcastle

La operación refuerza la presencia de la compañía NEPI Rockcastle en el sector de los centros comerciales europeos, que amplia su cartera de activos comerciales con un complejo de referencia en Bizkaia.
HLRE Socimi acuerda la venta de Megapark a NEPI Rockcastle REMITIDA / HANDOUT por HLRE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/8/2026
Centro comercial Megapark de Barakaldo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: HLREk Megapark merkataritza-gunea saldu dio NEPI Rockcastleri, 254 milioi euroren truke
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Agencias | EITB

Última actualización

La socimi HLRE ha vendido el centro comercial Megapark de Barakaldo por un importe total cercano a 254 millones de euros a NEPI Rockcastle, inmobiliaria focalizada en centros comerciales en Europa central y del Este.

Esta socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) resultado de la fusión de Helios RE y Lar España, ha informado este jueves de la transacción, que está prevista que se materialice en los próximos meses.

Megapark es uno de los parques comerciales más grandes de Euskal Herria y cuenta con una superficie bruta alquilable de 80 971 metros cuadrados, 90 arrendatarios y una tasa de ocupación física del 98,5 % a agosto de 2026.

NEPI Rockcastle cuenta con una cartera de inversión valorada en unos 8200 millones de euros distribuida entre Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquía.

Asimismo, la capitalización de la inmobiliaria está cercana a los 5800 millones de euros y sus propiedades ascienden a 60, sin contabilizar el centro comercial Megapark, cuya transacción queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.

“La venta de Megapark se enmarca en nuestra estrategia de rotación selectiva de activos y pone de manifiesto los buenos resultados de nuestra gestión activa, así como el atractivo de los parques y centros comerciales de HLRE Socimi", ha dicho su presidenta, Vanessa Gelado.

Barakaldo Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Empresarios Economía

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