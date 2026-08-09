El personal técnico de espectáculos mantiene la huelga ante el bloqueo de su primer convenio en Euskadi
El personal técnico de eventos y espectáculos de Euskadi mantiene la convocatoria de huelga para los días 14 y 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Donostia y Bilbao, respectivamente, ante el bloqueo de la negociación del primer convenio colectivo del sector.
Un primer paro que ya afectó a La Blanca
La huelga ya tuvo consecuencias el pasado 5 de agosto durante las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz. El paro obligó a suspender la representación de la obra 'La pasión infinita', protagonizada por Pepón Nieto, en el Teatro Félix Petite. Además, las txosnas cancelaron su programación musical y el grupo La Txama suspendió su actuación en la plaza del Matxete en solidaridad con los trabajadores.
Reclaman un convenio con condiciones dignas
Los técnicos reclaman a la patronal EUKI que retome la negociación del convenio y establezca unas condiciones laborales "dignas" para un sector en el que trabajan alrededor de 300 personas. Denuncian la temporalidad, las jornadas prolongadas sin los descansos establecidos, la falta de complementos por festivos y nocturnidad y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.
La negociación del primer convenio colectivo vasco de espectáculos y eventos comenzó en 2024, pero los sindicatos denuncian que permanece bloqueada. En la convocatoria participan Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CC. OO., ELA y CNT.
Los próximos paros están previstos para el 14 de agosto en Gipuzkoa, coincidiendo con la Semana Grande donostiarra, y el 26 de agosto en Bizkaia, durante la Aste Nagusia de Bilbao. La huelga puede afectar también a otros eventos programados esos días en Euskadi.
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Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT negocian el primer convenio de espectáculos de la Comunidad Autónoma Vasca, y exigen a la patronal que retome las conversaciones, que llevan un año bloqueadas. Denuncian que el sector está completamente desregularizado y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.
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Los sindicatos que negocian el primer convenio vasco del sector han convocado paros los días 5, 14 y 26 de agosto para reclamar mejoras laborales y pedir a la patronal que retome las negociaciones. La primera jornada de huelga coincidirá este miércoles con el día grande de las fiestas de Vitoria-Gasteiz.
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