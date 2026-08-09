CONFLICTO LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El personal técnico de espectáculos mantiene la huelga ante el bloqueo de su primer convenio en Euskadi

Los paros continuarán el 14 y el 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de San Sebastián y Bilbao.
Los representantes sindicales de los Técnicos de espectáculos y eventos informan de la huelga, en la plaza General Loma,a 3 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Denuncian el bloqueo patronal de su primer convenio y exigen condiciones dignas, y por ello irán ala huelga el próximo 5 de agosto. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03/8/2026
Euskaraz irakurri: Euskadiko ikuskizunetako teknikariek grebari eutsi diote, lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatuta
author image

EITB

Última actualización

El personal técnico de eventos y espectáculos de Euskadi mantiene la convocatoria de huelga para los días 14 y 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Donostia y Bilbao, respectivamente, ante el bloqueo de la negociación del primer convenio colectivo del sector.

Un primer paro que ya afectó a La Blanca

La huelga ya tuvo consecuencias el pasado 5 de agosto durante las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz. El paro obligó a suspender la representación de la obra 'La pasión infinita', protagonizada por Pepón Nieto, en el Teatro Félix Petite. Además, las txosnas cancelaron su programación musical y el grupo La Txama suspendió su actuación en la plaza del Matxete en solidaridad con los trabajadores.

Reclaman un convenio con condiciones dignas

Los técnicos reclaman a la patronal EUKI que retome la negociación del convenio y establezca unas condiciones laborales "dignas" para un sector en el que trabajan alrededor de 300 personas. Denuncian la temporalidad, las jornadas prolongadas sin los descansos establecidos, la falta de complementos por festivos y nocturnidad y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.

La negociación del primer convenio colectivo vasco de espectáculos y eventos comenzó en 2024, pero los sindicatos denuncian que permanece bloqueada. En la convocatoria participan Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CC. OO., ELA y CNT.

Los próximos paros están previstos para el 14 de agosto en Gipuzkoa, coincidiendo con la Semana Grande donostiarra, y el 26 de agosto en Bizkaia, durante la Aste Nagusia de Bilbao. La huelga puede afectar también a otros eventos programados esos días en Euskadi.

El personal técnico de espectáculos apela a la "empatía" de los artistas ante la huelga convocada durante las fiestas de las capitales vascas
Conflictos laborales Huelgas Economía

Te puede interesar

teknikariak protesta gasteiz
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los sindicatos convocantes se muestran satisfechos con el impacto de la huelga de técnicos en las fiestas de La Blanca

Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT negocian el primer convenio de espectáculos de la Comunidad Autónoma Vasca, y exigen a la patronal que retome las conversaciones, que llevan un año bloqueadas. Denuncian que el sector está completamente desregularizado y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.
gatika frantzia kable elektrikoa itsasoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Inician a la altura de Lemoiz el tendido del cable submarino de la conexión eléctrica con Francia

La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia está más cerca. Esta línea de alta tensión unirá Gatika con Cubnezais y contará con 276 kilómetros de cable submarino. Los trabajos se prolongarán hasta verano de 2027 y Azti supervisará la operación para garantizar que la instalación se lleve a cabo minimizando el impacto en el ecosistema marino.
Cargar más
Publicidad
X