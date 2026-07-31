La plantilla de las gasolineras Moeve de Gipuzkoa inicia un ciclo de huelgas que persigue mejorar sus condiciones laborales
El primer paro, que afécta a 16 estaciones de servicio, comenzó el jueves a las 22:00 horas y finalizará este domingo. Como parte de las movilizaciones, este viernes habrá una concentración en la estación de servicio de la AP-8, en Oiartzun.
La plantilla de las gasolineras de Moeve de Gipuzkoa, antigua Cepsa, inició el jueves un ciclo de cuatro jornadas de huelga que afectará a un total de 16 estaciones de servicio. Los trabajadores llevan varios meses negociando el reglamento interno de la empresa y la “falta de avances suficientes para dignificar las condiciones laborales” ha llevado a convocar el ciclo de huelgas, según informa el Comité de Prensa de Moeve (LAB-ELA).
Las movilizaciones afectan a las estaciones de servicio de Lasarte-Oria, Villabona, Zumaia, Oiartzun, Etxegarate y Aritzeta, así como a otras situadas en núcleos urbanos, como la de la bajada de Hospitales hacia Donostia, la de la salida a la autopista antes de Gaintxurizketa, en Irun, la de la calle Aranaztegi, en Andoain, o la de la calle Telleria, en Bergara, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Coincidiendo con la operación salida de verano, el viernes por la mañana los trabajadores llevarán a cabo, además, una concentración en la estación de servicio de la AP-8, a la altura de Oiartzun, en dirección Bilbao. Bidegi realizará una vigilancia especial para tratar de minimizar las posibles afecciones al tráfico.
Para ello, los equipos encargados de la gestión de la autopista reforzarán la vigilancia en coordinación con la Dirección de Tráfico, con especial atención a la señalización. Asimismo, se difundirá información a través de los paneles informativos de la AP-8 para alertar a los usuarios sobre posibles incidencias.
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