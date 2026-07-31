La gasolina y el diésel suben más de seis céntimos por litro desde mañana por el aumento del impuesto que grava los carburantes
Los conductores tendrán que afrontar un nuevo incremento en el precio de los carburantes desde este viernes, 1 de agosto. Las estaciones de servicio prevén una subida superior a los seis céntimos por litro debido al aumento del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), una medida que coincide con el inicio de la gran operación salida de vacaciones y que encarecerá aún más los desplazamientos por carretera.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) explica que el incremento responde a la entrada en vigor de un nuevo tramo del impuesto previsto para agosto. En la práctica, el impuesto aumenta cinco céntimos por litro respecto a julio, cantidad a la que se suma el IVA, por lo que el encarecimiento final superará los seis céntimos en el surtidor.
Cuatro semanas consecutivas de subidas
El incremento llega después de un mes de continuas alzas. Los carburantes acumulan ya un encarecimiento superior al 15 % desde que a principios de julio dejó de aplicarse la rebaja del IVA al 10 %, una circunstancia que ha llevado tanto a la gasolina como al diésel a situarse en sus niveles más altos para una operación salida de agosto desde 2023.
Según los últimos datos, el litro de gasolina alcanza una media de 1,644 euros, mientras que el diésel se sitúa en 1,722 euros, tras registrar una subida semanal superior al 6 %.
Llenar el depósito costará más
Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta unos 90,42 euros, alrededor de 8,5 euros más que hace un año. En el caso del diésel, el desembolso asciende a 94,71 euros, casi 16 euros más que en las mismas fechas de 2025.
Aunque ambos combustibles siguen lejos de los máximos históricos alcanzados en el verano de 2022, el aumento de las últimas semanas coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año.
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