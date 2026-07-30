ACCIDENTE LABORAL
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Herido muy grave un hombre de 38 años tras sufrir un accidente laboral en una empresa conservera de Villafranca

Por causas que de momento se desconocen, al trabajador le ha caído encima agua hirviendo y ha sufrido quemaduras que afectan al 80 % de su cuerpo.
hospital reina sofia tudela tutera ospitala

Tras ser valorado en el Hospital Reina Sofía de Tudela, el herido ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet, en Zaragoza. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: 38 urteko langile bat oso larri zauritu da Alesbeseko kontserba-enpresa batean izandako istripuan
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EITB

Última actualización

Un hombre de 38 años ha resultado herido muy grave la tarde de este jueves tras sufrir un accidente laboral en la localidad navarra de Villafranca.

Según ha informado el Gobierno Foral, el siniestro se ha producido sobre las 19:20 horas en una empresa conservera, cuando, por causas que de momento se desconocen, al trabajador le ha caído encima agua hirviendo y ha sufrido quemaduras que afectan al 80 % de su cuerpo. 

Tras ser valorado en un primer momento en el Hospital Reina Sofía de Tudela, el herido ha sido trasladado por la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza, donde permanece ingresado en la unidad de grandes quemados con quemaduras con pronóstico muy grave

Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.

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