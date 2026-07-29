SAN SEBASTIÁN

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Los organizadores de las cenas solidarias rechazan que se les criminalice

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Elkartasuna ez da delitua argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Afari solidarioak kriminalizatu izana deitoratu dute ekimenaren antolatzaileek
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EITB

Última actualización

La plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS), organizadora de las cenas solidarias para personas en situación de calle en San Sebastián, ha denunciado este miércoles la "actitud criminalizadora" del Ayuntamiento, después de que el alcalde, Jon Insausti (PNV), haya prohibido esta actividad por entender que genera "problemas de convivencia" y "sube la delincuencia" allí donde se desarrolla.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Manifestaciones Sociedad

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