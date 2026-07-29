Los organizadores de las cenas solidarias rechazan que se les criminalice
La plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS), organizadora de las cenas solidarias para personas en situación de calle en San Sebastián, ha denunciado este miércoles la "actitud criminalizadora" del Ayuntamiento, después de que el alcalde, Jon Insausti (PNV), haya prohibido esta actividad por entender que genera "problemas de convivencia" y "sube la delincuencia" allí donde se desarrolla.
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