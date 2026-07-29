Sare y Donostiako Piratak convocan una movilización para el 14 de agosto a favor de los presos, refugiados y deportados vascos
Ambos agentes han trabajado conjuntamente por primera vez y han unido fuerzas para insistir en la necesidad de "una resolución integral" a las consecuencias del conflicto.
La red ciudadana Sare y Donostiako Piratak han anunciado una movilización el próximo 14 de agosto, en el marco de la Semana Grande donostiarra, en favor de los presos, refugiados y deportados vascos. Se trata de la primera vez que ambas organizaciones colaboran para impulsar esta iniciativa, y han hecho un llamamiento a la ciudadanía donostiarra y guipuzcoana a participar en la movilización, que partirá a las 19:30 horas desde el puerto.
La presentación de la iniciativa ha tenido lugar este miércoles en el puerto de San Sebastián, donde representantes de Sare y miembros de Xibaroak, de Donostiako Piratak, han explicado que este año han decidido unir sus fuerzas y organizar conjuntamente la movilización para subrayar la necesidad de dar una "solución integral" a las consecuencias del conflicto.
A su juicio, tanto el sufrimiento padecido en este país como el que aún hoy persiste se han prolongado en exceso, por lo que consideran imprescindible dar una solución a dicha cuestión lo más rápido posible.
Los convocantes han recordado que durante años han reivindicado la vuelta a casa de los presos y huidos vascos, exigiendo que se acabe con el sufrimiento, denunciando la utilización política de las víctimas y reclamando el reconocimiento de aquellas que aún no han sido reconocidas.
Alcanzar el destino
Asimismo, han señalado que quieren poner un plazo a todo el trabajo realizado y que el objetivo es que en la Semana Grande donostiarra del año que viene ya no sea necesario organizar este tipo de movilizaciones, lo que, a su juicio, demostraría que se ha dado una solución definitiva a una cuestión que se ha prolongado durante años y se ha alcanzado "el destino".
Por último, han hecho un llamamiento a la ciudadanía donostiarra y guipuzcoana a participar en la movilización, al considerar que es responsabilidad de toda la sociedad hacer aportaciones en lugar de poner obstáculos.
En este sentido, han subrayado que es "más necesario que nunca" acabar con el sufrimiento y poner fin a la situación de los presos, huidos y deportados vascos.
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