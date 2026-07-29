Los casos de SIDA bajan de 125 a 95 este año, pero los expertos piden cautela

Ekain Gonzalez y Haizea Lauzirika de las cuadrillas Los desiguales y Bereziak viven con gran ilusión las fiestas y han recibido emocionados la responsabilidad que tendrán el 7 de agosto en la plaza de la Virgen Blanca. La alcaldesa Maider Etxebarria les ha hecho entrega de los aperos: los paraguas y la bota de vino. Los muñecos de Celedón, su versión txiki y Edurne también están listos y a la espera en el Palacio de Villa Susode que llegue su gran día.