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Haizea Lauzirika y Ekain González, listos para encarnar a Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca

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18:00 - 20:00
Edurne y Celedón Txiki
Euskaraz irakurri: Haizea Lauzirika eta Ekain Gonzalez Edurne eta Zeledon Txiki izango dira Andre Mari Zuriaren jaietan
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EITB

Última actualización

Ekain Gonzalez y Haizea Lauzirika de las cuadrillas Los desiguales y Bereziak viven con gran ilusión las fiestas y han recibido emocionados la responsabilidad que tendrán el 7 de agosto en la plaza de la Virgen Blanca. La alcaldesa Maider Etxebarria les ha hecho entrega de los aperos: los paraguas y la bota de vino. Los muñecos de Celedón, su versión txiki y Edurne también están listos y a la espera en el Palacio de Villa Susode que llegue su gran día.

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