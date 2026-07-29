Gasteizko jaietako bi protagonista gazteak: Haizea Lauzirika eta Ekain Gonzalez, Edurne eta Zeledon Txiki izateko prest
Ekain Gonzalez eta Haizea Lauzirika kuadrilletako kideek ilusio handiz bizi dituzte jaiak, eta hunkituta hartu dute abuztuaren 7an Andre Maria Zuriaren plazan izango duten erantzukizuna. Maider Etxebarria alkateak lanabesak eman dizkie: euritakoak eta ardo-zahatoa. Zeledonen, Zeledon Txikiren eta Edurneren panpinak ere egun handiaren zain daude Goiuri jauregian.
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Elikagai bankuetako erabiltzaileen narriadura fisiko eta mentala agerian utzi du Nafarroan egindako ikerketa batek
Nafarroako Elikagaien Bankuen Fundazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatutako ikerketa baten arabera, elikagaiak jasotzen dituzten erabiltzaileen eta gainerako herritarren arteko osasun arrakala "sakona" da.
Madrilgo, Avilako eta Castelloko suteek hobera egin dute, alerta laranjaren atarian
Gaueko itzaltze-lanei esker, Madrilgo Erkidegoko, Avilako eta La Vall d'Uixóko suteek hobera egin dute, gaurtik aurrera etorriko den bero-bolada hasi aurretik.
Albiste izango dira: Sute arriskua beroagatik, Osakidetzako sindikatuen mobilizazioak eta Ekialde Hurbileko gerra
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Asparrena eta Ezkabarte herriak baso-suteek larriki kaltetutako eremu izendatu dituzte
Izendapenak aukera emango die herritarrei, enpresei eta erakunde publikoei ezohiko laguntza ekonomikoak eta zerga onurak eskuratzeko.
Espainian aktibo dauden sute handien bilakaera ona dela eta, murrizketak kentzen hasi dira hainbat eremutan
Azken datuen arabera, suteek 50.000 hektarea inguru kiskali dituzte Avilan, 28.000 bat Madrilen eta 8.500 inguru Castellon.
Madrilgo Auzitegi Nagusiak Mina Muga proiektuaren meatze-emakidaren alde egin du, Ekologistak Martxan taldeak helegitea baztertuta
Meatze-proiektua Nafarroa eta Aragoi arteko mugan ezarri nahi du Geoalcali enpresak.
Ertzaintza 46 urteko gizon baten heriotza ikertzen ari da, Mundakan
EGUNERATZEA (2026/07/13) Ertzaintzak ikerketa amaitu du eta ez du kriminalitate zantzurik aurkitu.
12 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati pisukidea bortxatzeagatik, Nafarroan
34 urteko biktima eta haren bi alabak egoera oso zaurgarrian zeuden, eta erasotzailearekin etxebizitza partekatzen jarraitu behar izan zuten. Hark abusuak egin zizkion berriz ere.
Kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu Donostiako Udalak, "bizikidetza arazoak" argudiatuta
Jon Insausti alkatearen arabera, kalean otorduak banatzen diren tokietan delinkuentziak gora egin du. Aurrerantzean galarazita egongo da kalean otorduak banatzea Donostian, eta Kaleko Afari Solidarioak taldeak salatu duenez, 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utziko dituzte.