ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK

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Gasteizko jaietako bi protagonista gazteak: Haizea Lauzirika eta Ekain Gonzalez, Edurne eta Zeledon Txiki izateko prest

Iragarkia
18:00 - 20:00
Edurne eta Zeledon Txiki
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EITB

Azken eguneratzea

Ekain Gonzalez eta Haizea Lauzirika kuadrilletako kideek ilusio handiz bizi dituzte jaiak, eta hunkituta hartu dute abuztuaren 7an Andre Maria Zuriaren plazan izango duten erantzukizuna. Maider Etxebarria alkateak lanabesak eman dizkie: euritakoak eta ardo-zahatoa. Zeledonen, Zeledon Txikiren eta Edurneren panpinak ere egun handiaren zain daude Goiuri jauregian.

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