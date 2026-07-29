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Elikagai bankuetako erabiltzaileen narriadura fisiko eta mentala agerian utzi du Nafarroan egindako ikerketa batek 

Nafarroako Elikagaien Bankuen Fundazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatutako ikerketa baten arabera, elikagaiak jasotzen dituzten erabiltzaileen eta gainerako herritarren arteko osasun arrakala "sakona" da.  

ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU INFLACIÓN AME163. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 23/12/2025.- Personas organizan alimentos en las instalaciones del Banco de Comida Regional este lunes, en Los Ángeles (Estados Unidos). La estampa de la típica película navideña, con sus luces brillantes y mesas abundantes, choca con la realidad de miles de familias que se ven forzadas a recurrir a los bancos de alimentos por Navidad para soportar la asfixiante inflación que azota en EE.UU. y que afecta con especial virulencia a la comunidad latina. EFE/ Mikaela Viqueira

Elikagaien Bankua. Artxiboko argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pobreziak hozkailua hustu ez ezik, osasuna okertu egiten du. Hori da Nafarroako Elikagaien Bankuen Fundazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatutako ikerketa batetik ateratako ondorio nagusienetakoa. Healthcare nazioarteko zientzia aldizkarian argitaratutako ikerketa horretan Elikagai Bankuetako erabiltzaileen osasuna eta bizi kalitatea aztertu dute. 

Ikerketk agerian utzi du elikagaiak jasotzen dituzten erabiltzaileen eta gainerako herritarren arteko osasun arrakala "sakona" dela. 

Erabiltzaileen % 62,9k antsietatea edo depresioa pairatzen dutela adierazi dute, Nafarroako biztanleen kasuan kopuru hori % 22ra jaisten da. Halaber, erabiltzaileen erdiak baino gehiagok (% 55,7) mina dute; Nafarroako batezbestekoa hogei puntu baxuagoa da. 

Halaber, eguneroko jarduerak egiteko muga handiagoak dituzte, mugikortasun arazo gehiago eta osasun egoeraren autopertzepzio okerragoa. Nafarrek beren osasunari 88,1eko nota jartzen diete (100etik) eta elikagaia bankuetako erabiltzaileak ozta-ozta iristen dira 73,5 puntura.

Ikerketa aitzindaria Estatuan

EQ-5D-5L nazioarteko galdetegia erabilita elikagaien bankuetako erabiltzaileen osasuna eta bizi kalitatea aztertu duen lehen aldia da Estatu mailan. Nafarroako Gobernuak ere tresna bera erabiltzen du biztanleria orokorraren osasuna neurtzeko eta horri esker posible izan da konparaketa egitea. 

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