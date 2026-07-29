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Albiste izango dira: Sute arriskua beroagatik, Osakidetzako sindikatuen mobilizazioak eta Ekialde Hurbileko gerra

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

*CORRIGE LOCALIDAD* ALDEA DEL FRESNO (MADRID), 27/07/2026.- Vista de los efectos provocados por el incendio, este lunes en Aldea del Fresno (Madrid). Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo al norte del pantano de San Juan. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Madrilgo sutea. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 29an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sute arriskua beroagatik: Frantziako Gironda departamenduan piztutako sutea egonkortu dute, baina ez dute kontrolpean hartu oraindik. Espainian, Avila eta Madrilgo suteek hobera egin dute; Castellon, aldiz, suteak okerrera egin du eta kontroletik kanpo jarraitzen du. Larrialdi zerbitzuak erlojuaren aurka ari dira lanean tenperaturak gora egitea aurreikusten delako. Baso sute arriskua handia da, bereziki Araban, tenperatura altuengatik.

- Sindikatuen mobilizazioak Osakidetzan: SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek Osakidetzan udazkenerako iragarritako greba dinamika aurkeztuko dute, kolektibo guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko. 

- Ekialde Hurbileko gerra: Irango Guardia Iraultzaileak iragarri du misil balistikoa jaurti duela Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duen base militar baten aurka. 

Suteak Bero-boladak Osakidetza Grebak Iran Gizartea

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