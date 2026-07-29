Albiste izango dira: Sute arriskua beroagatik, Osakidetzako sindikatuen mobilizazioak eta Ekialde Hurbileko gerra
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 29an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Sute arriskua beroagatik: Frantziako Gironda departamenduan piztutako sutea egonkortu dute, baina ez dute kontrolpean hartu oraindik. Espainian, Avila eta Madrilgo suteek hobera egin dute; Castellon, aldiz, suteak okerrera egin du eta kontroletik kanpo jarraitzen du. Larrialdi zerbitzuak erlojuaren aurka ari dira lanean tenperaturak gora egitea aurreikusten delako. Baso sute arriskua handia da, bereziki Araban, tenperatura altuengatik.
- Sindikatuen mobilizazioak Osakidetzan: SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek Osakidetzan udazkenerako iragarritako greba dinamika aurkeztuko dute, kolektibo guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko.
- Ekialde Hurbileko gerra: Irango Guardia Iraultzaileak iragarri du misil balistikoa jaurti duela Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duen base militar baten aurka.
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