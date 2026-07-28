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Madrilgo Auzitegi Nagusiak Mina Muga proiektuaren meatze-emakidaren alde egin du, Ekologistak Martxan taldeak helegitea baztertuta

Meatze-proiektua Nafarroa eta Aragoi arteko mugan ezarri nahi du Geoalcali enpresak.

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Agentziak | EITB

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Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak osorik ezetsi du Ekologistak Martxan taldeak Fronterizo izeneko meatze-ustiapenaren emakidaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa; horixe da Mina Muga proiektua osatzen duten hiru emakidetako bat, Geoalcali enpresak jakinarazi duenez.

Geoalcalik adierazi duenez, auzitegiak berretsi egin du "administrazio-prozedura legezkoa" zela, eta ezetsi "bai eskumen-arloko alegazioak, bai erakunde ekologistak ingurumen-araudiari buruz egindako alegazioak". Era berean, demanda jarri zuenaren gain utzi ditu kostuak.

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