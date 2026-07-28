El Tribunal Superior de Madrid avala una concesión minera del proyecto Muga tras el recurso de Ecologistas en Acción
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra la concesión de explotación minera Fronterizo, una de las tres concesiones que conforman el proyecto Muga, según ha informado la empresa Geoalcali, impulsora de este proyecto minero en la frontera entre Navarra y Aragón.
Geoalcali ha señalado en una nota que el TSJM confirma "la legalidad del procedimiento administrativo seguido" y desestima "tanto las alegaciones de carácter competencial como las relativas a la normativa ambiental planteadas por la organización ecologista". Asimismo, impone las costas a la parte demandante.
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