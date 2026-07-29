Detenido un hombre por el asesinato de su pareja en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido en la madrugada de este miércoles al presunto autor de asesinato de su pareja, una mujer de 34 años, en un piso de Barcelona, después de que acudiera a entregarse a una comisaría de la policía catalana.
Según han informado fuentes cercanas al caso, el presunto asesino ha sido detenido hacia las 01:25 horas de esta madrugada, tras confesarse autor del crimen, aunque la policía catalana mantiene abierta su investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
El crimen se produjo el martes por la tarde, cuando el agresor asesinó a puñaladas a una mujer en un domicilio del distrito de Sant Martí de Barcelona, y posteriormente se dio a la fuga.
En el momento del crimen, en el domicilio de familiar se encontraban los dos hijos de la pareja, menores de edad.
La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las investigaciones.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año en el Estado español.
En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado "consternado por este nuevo asesinato machista en Barcelona" y ha expresado su apoyo a los dos hijos de la víctima. "La violencia contra las mujeres exige dar una repuesta firme, unitaria y constante. No podemos desfallecer en la lucha por erradicarla", ha agregado.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo
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