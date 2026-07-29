INDARKERIA MATXISTA
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Gizon bat atxilotu dute Bartzelonan, bikotekidea hiltzea egotzita

Hilketa atzo arratsaldean gertatu zen. Erasotzaileak labankadaz hil zuen emakumea, Bartzelonako Sant Marti barrutiko etxebizitza batean, eta, ondoren, ihes egin zuen. Etxebizitzan, bikotearen bi seme-alaba adingabeak zeuden. 

GRAFCAT5086. BARCELONA, 28/07/2026.- Una mujer de 34 años de edad ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en un domicilio de Barcelona. El autor de la agresión se dio a la fuga tras apuñalar a la mujer en una vivienda de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y está siendo buscado por los Mossos d'Esquadra. EFE/Andreu Dalmau

Hilketa Bartzelonako Sant Marti barrutiko etxebizitza batean gertatu zen. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Esquadra Mossoek Bartzelonan, bikotekidea hiltzea leporatuta. 34 urteko emakumea atzo arratsaldean hil zuten, labankadaz, eta ustezko erasotzaileak gaur bere burua entregatu du Kataluniako poliziaren komisaria batean. 

Ikerketako iturriek jakitera eman dutenez, goizaldean atxilotu dute ustezko erasotzailea, hark krimenaren egilea dela aitortu eta gero. 

Bikotekidearen etxebizitzan izan zen hilketa, Bartzelonako Sant Marti barrutian. Bikotearen bi seme-alaba adingabeak han zeuden. 

Esquadra Mossoen Ikerketa Kriminaleko Unitateak hartu du bere gain ikerketa.

Kasua hilketa matxista dela baieztatuz gero, 32 lirateke indarkeria mota horren ondorioz aurten Espainiako Estatuan hildako emakumeak. 

X sarean idatzitako mezu batean, Salvador Illa Generalitateko presidentea "atsekabetuta" agertu da, eta babesa helarazi die biktimaren gertukoei. "Emakumeen aurkako indarkeriak erantzun irmoa, bateratua eta etengabea ematea eskatzen du. Ezin dugu borroka horretan amore eman", gaineratu du.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ezabatu egin behar da deien zerrendatik.

Eguneko Titularrak Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Bartzelona Gizartea

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