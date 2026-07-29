Sarek eta Donostiako Piratek abuztuaren 14rako mobilizazioa deitu dute euskal preso, iheslari eta deportatuen alde
Sare Herritarrak eta Donostiako Piratek mobilizazioa egingo dute abuztuaren 14an Donostiako Aste Nagusiaren barruan, euskal preso, iheslari eta deportatuen alde. Bi eragileek lehen aldiz antolatu dute elkarrekin ekimena, eta Donostiako eta Gipuzkoako herritarrei dei egin diete 19:30ean Kaitik abiatuko den mobilizazioan parte hartzera.
Asteazken honetan Donostiako portuan egindako agerraldian azaldu dutenez, Sarek eta Donostiako Piraten Xibaroak aurtengoan indarrak batzea eta mobilizazioa elkarrekin antolatzea erabaki dute, gatazkaren ondorioei "konponbide integrala" emateko beharra azpimarratzeko.
Haien esanetan, "herri honek pairatutako sufrimenduaren eta horren ondorioen konponbidea gehiegi luzatu da", eta, horregatik, auziari ahalik eta azkarren irtenbidea ematea ezinbestekotzat jo dute.
Bi eragileek gogorarazi dute urte luzez aritu direla euskal presoen eta iheslariak etxeratzea eskatzen, sufrimenduarekin amaitu dadin, biktimen erabilera politikoa salatzen eta oraindik errekonozitu gabe dauden biktimen aitortza eskatzen.
Helmugara heltzeko beharra
Era berean, adierazi dute egindako lan guztiari epe bat jarri nahi diotela, eta helburua dela datorren urteko Donostiako Aste Nagusian ez izatea halako mobilizaziorik antolatu beharrik. Haien ustez, horrek erakutsiko luke hainbat urtez luzatu den auziari behingoz irtenbidea eman zaiola eta "helmugara" heldu direla.
Azkenik, Donostiako eta Gipuzkoako herritarrei dei egin diete mobilizazioan parte hartzera, iritzita gizarte osoaren ardura dela oztopoak jarri beharrean ekarpenak egitea.
Horren harira, azpimarratu dute "inoiz baino beharrezkoagoa" dela sufrimenduarekin amaitzea eta euskal preso, iheslari eta deportatuen auziari amaiera ematea.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako su aktibo handien egoera “ona” da, baina Castellokoak kezka sortzen du eta bat piztu da Zamoran
Madrilgo sutea egonkortzea lortu dute, eta Avilako ebakuazioak eta konfinamenduak altxatu dituzte.
5 urteko zigorra ezarri diote gizon bati, emazteari modu jarraituan tratu txarrak eman eta sexu-erasoak egiteagatik
Epaiaren arabera, biktimak 2017an erasotzailearengandik banantzea erabaki zuenetik, hark etengabe egin zizkion mehatxuak eta sexu-erasoak.
IHES kasuak 125etik 95era jaitsi dira aurten, baina adituek zuhurtzia eskatu dute
IHES kasu berrien kopuruak behera egin du aurten, iazko 125etatik 95era. Zuhurtziaz hartu beharreko datua da Harribeltza elkartearen esanetan, lehen aldia delako eta beheranzko joera urteekin ikusten delako. Bereziki kezkagarritzat jo dute gainontzeko sexu-bidezko infekzioek izan duten "izugarrizko" gorakada.
Busturialdeko eta Lea-Artibaiko 21 udalerritako ur-kontsumoa mugatzea gomendatu dute
Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina-Xemein eta Ondarroa dira ur-eskasiak kaltetutako herriak.
Gizon bat atxilotu dute Bartzelonan, bikotekidea hiltzea egotzita
Hilketa atzo arratsaldean gertatu zen. Erasotzaileak labankadaz hil zuen emakumea, Bartzelonako Sant Marti barrutiko etxebizitza batean, eta, ondoren, ihes egin zuen. Etxebizitzan, bikotearen bi seme-alaba adingabeak zeuden.
Elikagai bankuetako erabiltzaileen narriadura fisiko eta mentala agerian utzi du Nafarroan egindako ikerketa batek
Nafarroako Elikagaien Bankuen Fundazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatutako ikerketa baten arabera, elikagaiak jasotzen dituzten erabiltzaileen eta gainerako herritarren arteko osasun arrakala "sakona" da.
Gasteizko jaietako bi protagonista gazteak: Haizea Lauzirika eta Ekain Gonzalez, Edurne eta Zeledon Txiki izateko prest
Ekain Gonzalez eta Haizea Lauzirika kuadrilletako kideek ilusio handiz bizi dituzte jaiak, eta hunkituta hartu dute abuztuaren 7an Andre Maria Zuriaren plazan izango duten erantzukizuna. Maider Etxebarria alkateak lanabesak eman dizkie: euritakoak eta ardo-zahatoa. Zeledonen, Zeledon Txikiren eta Edurneren panpinak ere egun handiaren zain daude Goiuri jauregian.
Albiste izango dira: Sute arriskua beroagatik, Osakidetzako sindikatuen mobilizazioak eta Ekialde Hurbileko gerra
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Asparrena eta Ezkabarte herriak baso-suteek larriki kaltetutako eremu izendatu dituzte
Izendapenak aukera emango die herritarrei, enpresei eta erakunde publikoei ezohiko laguntza ekonomikoak eta zerga onurak eskuratzeko.