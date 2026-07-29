MOBILIZAZIOA
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Sarek eta Donostiako Piratek abuztuaren 14rako mobilizazioa deitu dute euskal preso, iheslari eta deportatuen alde

Bi eragileak elkarrekin aritu dira lanean lehen aldiz, eta indarrak batu dituzte “gatazkaren ondorioei konponbide integrala" emateko beharra azpimarratzeko.
Mobilizazioaren aurkezpena egin da asteazken honetan Donostian. Argazkia: Sare.
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Agencias | EITB

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Sare Herritarrak eta Donostiako Piratek mobilizazioa egingo dute abuztuaren 14an Donostiako Aste Nagusiaren barruan, euskal preso, iheslari eta deportatuen alde. Bi eragileek lehen aldiz antolatu dute elkarrekin ekimena, eta Donostiako eta Gipuzkoako herritarrei dei egin diete 19:30ean Kaitik abiatuko den mobilizazioan parte hartzera.

Asteazken honetan Donostiako portuan egindako agerraldian azaldu dutenez, Sarek eta Donostiako Piraten Xibaroak aurtengoan indarrak batzea eta mobilizazioa elkarrekin antolatzea erabaki dute, gatazkaren ondorioei "konponbide integrala" emateko beharra azpimarratzeko.

Haien esanetan, "herri honek pairatutako sufrimenduaren eta horren ondorioen konponbidea gehiegi luzatu da", eta, horregatik, auziari ahalik eta azkarren irtenbidea ematea ezinbestekotzat jo dute.

Bi eragileek gogorarazi dute urte luzez aritu direla euskal presoen eta iheslariak etxeratzea eskatzen, sufrimenduarekin amaitu dadin, biktimen erabilera politikoa salatzen eta oraindik errekonozitu gabe dauden biktimen aitortza eskatzen.

Helmugara heltzeko beharra

Era berean, adierazi dute egindako lan guztiari epe bat jarri nahi diotela, eta helburua dela datorren urteko Donostiako Aste Nagusian ez izatea halako mobilizaziorik antolatu beharrik. Haien ustez, horrek erakutsiko luke hainbat urtez luzatu den auziari behingoz irtenbidea eman zaiola eta "helmugara" heldu direla.

Azkenik, Donostiako eta Gipuzkoako herritarrei dei egin diete mobilizazioan parte hartzera, iritzita gizarte osoaren ardura dela oztopoak jarri beharrean ekarpenak egitea.

Horren harira, azpimarratu dute "inoiz baino beharrezkoagoa" dela sufrimenduarekin amaitzea eta euskal preso, iheslari eta deportatuen auziari amaiera ematea.

Presoak Donostia Donostiako Aste Nagusia 2025 Gizartea

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