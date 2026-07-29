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5 urteko zigorra ezarri diote gizon bati, emazteari modu jarraituan tratu txarrak eman eta sexu-erasoak egiteagatik

Epaiaren arabera, biktimak 2017an erasotzailearengandik banantzea erabaki zuenetik, hark etengabe egin zizkion mehatxuak eta sexu-erasoak. 

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Indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratzea, Sarrigurenen. Artxiboko irudia.

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EITB

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Nafarroako Auzitegiko Bigarren Atalak 5 urte eta 4 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri dio 38 urteko gizon bati, emazteari modu jarraituan tratu txarrak emateagatik eta sexu-erasoak egiteagatik, Iruñerrian. 

Zehazki, tratu txarrengatik 5 hilabeteko kartzel; mehatxuak etengabe egitegatik beste 5ekoa; eta modu jarraituan sexualki erasotzeagatik 4 urte eta 6 hilabetekoa ezarri dizkio epaileak erasotzaileari. 

Gizonezkoaren buru osasuneko arazoak eta eragindako kalteak arintzeko emandako urratsak aringarri gisa hartu ditu delitu guztietan magistratuak; auzibidea hasi zenean, 5.000 euroko kalteordaina eman zion biktimari.  

Espetxe-zigorraz gain, biktimarekiko 9 urte eta 5 hilabeteko urruntze agindua ere ezarri diote auzipetuari, eta espetxetik ateratakoan, zaintzapeko askatasuna izango du aldi baterako. 

Halaber, denera 10.000 euroko kalteordaina eman beharko dio biktimari. 

Epaiaren arabera, biktimak 2017an erasotzailearengandik banantzea erabaki zuenetik, hark etengabe egin zizkion mehatxuak eta sexu-erasoak. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Eguneko Titularrak Iruñea Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Nafarroa Gizartea

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