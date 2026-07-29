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Recomiendan limitar el consumo de agua en 21 municipios de Busturialdea y Lea-Artibai

Los ayuntamientos afectados son los de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina-Xemein y Ondarroa.
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Ondarroa es uno de los municipios afectados por la escasez de agua. Imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Busturialdeko eta Lea-Artibaiko 21 udalerritako ur-kontsumoa mugatzea gomendatu dute
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EITB

Última actualización

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) ha pedido a 21 municipios del este de Bizkaia que limiten el consumo de agua en usos no esenciales por el bajo nivel de los ríos de la zona, tras las altas temperaturas de junio y la escasez de lluvias de las últimas semanas.

En un comunicado este miércoles, el organismo ha solicitado a diversos ayuntamientos de las comarcas de Busturialdea y Lea-Artibai que reduzcan el gasto en la limpieza de calles y el riego de jardines, y que prohíban en su término el llenado de piscinas privadas, el riego de huertas y el lavado de vehículos, entre otros. El objetivo, según el escrito, es "evitar medidas más drásticas que podrían llegar a implicar cortes temporales del suministro".

La recomendaciones del Consorcio se refieren a los municipios de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina-Xemein y Ondarroa.

El consorcio ha explicado que estas comarcas del oriente vizcaíno dependen de pequeños cauces —los ríos Oka, Lea y Artibai—, habitualmente deficitarios en verano y muy sensibles a los periodos secos.

Ha precisado, en cambio, que los embalses del sistema del Zadorra, de los que se abastece Bizkaia, se mantienen en niveles normales, por encima del 71 % de su capacidad.

El organismo ha apelado además a la colaboración de la población para un consumo responsable en el ámbito privado.

Ha recordado que el consumo medio por persona y día en Bizkaia ha bajado en la última década, de unos 122 litros a entre 97 y 105.

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