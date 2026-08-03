INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
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Inician a la altura de Lemoiz el tendido del cable submarino de la conexión eléctrica con Francia

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gatika frantzia kable elektrikoa itsasoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bizkaiko Golkoa eta Frantzia lotuko dituen goi tentsioko linearako kablea jartzen hasi dira, Lemoiz parea
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EITB

Última actualización

La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia está más cerca. Esta línea de alta tensión unirá Gatika con Cubnezais y contará con 276 kilómetros de cable submarino. Los trabajos se prolongarán hasta verano de 2027 y Azti supervisará la operación para garantizar que la instalación se lleve a cabo minimizando el impacto en el ecosistema marino.

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