Inician a la altura de Lemoiz el tendido del cable submarino de la conexión eléctrica con Francia
La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia está más cerca. Esta línea de alta tensión unirá Gatika con Cubnezais y contará con 276 kilómetros de cable submarino. Los trabajos se prolongarán hasta verano de 2027 y Azti supervisará la operación para garantizar que la instalación se lleve a cabo minimizando el impacto en el ecosistema marino.
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