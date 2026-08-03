Inician a la altura de Lemoiz el tendido del cable submarino de la conexión eléctrica con Francia

La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia está más cerca. Esta línea de alta tensión unirá Gatika con Cubnezais y contará con 276 kilómetros de cable submarino. Los trabajos se prolongarán hasta verano de 2027 y Azti supervisará la operación para garantizar que la instalación se lleve a cabo minimizando el impacto en el ecosistema marino.