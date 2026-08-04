El paro sube en julio en Euskadi y Navarra, con 1.378 y 534 personas desempleadas más, respectivamente

Navarra terminó julio con 28.843 personas desempleadas, tras incorporar 534 nuevos demandantes de empleo en un mes, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Respecto a julio de 2025, el número de personas en paro ha aumentado en 303, un 1,06 %.

Por sexos, del total de personas desempleadas en Navarra, 17.735 son mujeres y 11.108 hombres. Además, 2.728 personas tienen menos de 25 años, mientras que 26.115 superan esa edad.

Por sectores, los Servicios concentran la mayor parte del desempleo en Navarra, con 19.258 personas sin trabajo. Le siguen quienes no tenían empleo anterior (3.860), Industria (3.553), Construcción (1.089) y Agricultura (1.083).

En cuanto a la contratación, en Navarra se realizaron 30.740 contratos durante el mes de julio, 1.694 menos que en junio, lo que supone un descenso del 5,22 %. En cambio, respecto a julio de 2025 se firmaron 1.884 contratos más, un 6,53 % de incremento.

Del total de contratos realizados en la Comunidad Foral, 7.729 correspondieron a personas de origen extranjero.