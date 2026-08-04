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El paro sube en julio en Euskadi y Navarra, con 1.378 y 534 personas desempleadas más, respectivamente

Euskadi cerró julio con 105.590 personas inscritas como demandantes de empleo tras sumar 1.378 personas desempleadas respecto a junio. En Navarra, el paro aumentó en 534 personas hasta alcanzar las 28.843, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
SAN SEBASTIÁN, 28/07/2026.- Una mujer atiende una panadería en San Sebastián este martes, en el que se han publicado la Encuesta de Población Activa. El mercado laboral creó en el segundo trimestre de 2026 en el País Vasco 7.800 empleos hasta un total de 1.007.600, mientras la cifra de desempleados se redujo en 12.400 y la tasa de paro bajó 1,12 puntos respecto a los últimos tres meses del año anterior hasta el 7,11 %. EFE/Javier Etxezarreta
Foto: EFE
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EITB

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El desempleo registrado aumentó en julio tanto en Euskadi como en Navarra. En la Comunidad Autónoma Vasca, la cifra de personas apuntadas en Lanbide creció un 1,32 % respecto al mes anterior, mientras que en la Comunidad Foral el incremento fue del 1,89 %.

En Euskadi, además, la comparación interanual refleja un ligero aumento del paro. En julio de 2026 había 599 personas desempleadas más que en el mismo mes del año pasado, un 0,57 % de incremento.

El paro aumenta en los tres territorios de Euskadi

Los tres territorios de Euskadi registraron una subida del desempleo durante el mes de julio. Bizkaia concentró el mayor aumento en términos absolutos, con 832 personas desempleadas más, un 1,41 % de incremento, hasta situar la cifra total en 59.786.

En Álava, el paro creció en 280 personas, un 1,61 %, y alcanzó los 17.684 demandantes de empleo. En Gipuzkoa, el aumento fue de 266 personas, un 0,95 % más que en junio, hasta sumar 28.120 personas inscritas en Lanbide.

Navarra suma 534 personas al paro en julio

Navarra terminó julio con 28.843 personas desempleadas, tras incorporar 534 nuevos demandantes de empleo en un mes, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Respecto a julio de 2025, el número de personas en paro ha aumentado en 303, un 1,06 %.

Por sexos, del total de personas desempleadas en Navarra, 17.735 son mujeres y 11.108 hombres. Además, 2.728 personas tienen menos de 25 años, mientras que 26.115 superan esa edad.

Por sectores, los Servicios concentran la mayor parte del desempleo en Navarra, con 19.258 personas sin trabajo. Le siguen quienes no tenían empleo anterior (3.860), Industria (3.553), Construcción (1.089) y Agricultura (1.083).

En cuanto a la contratación, en Navarra se realizaron 30.740 contratos durante el mes de julio, 1.694 menos que en junio, lo que supone un descenso del 5,22 %. En cambio, respecto a julio de 2025 se firmaron 1.884 contratos más, un 6,53 % de incremento.

Del total de contratos realizados en la Comunidad Foral, 7.729 correspondieron a personas de origen extranjero.

El paro sube en España en julio, aunque baja en el último año

En el conjunto de España, el paro registrado aumentó en julio en 19.517 personas respecto al mes anterior, un 0,85 %, hasta situarse en 2.311.499 personas.

La evolución interanual, sin embargo, muestra un descenso del desempleo. En comparación con julio de 2025, hay 93.107 personas desempleadas menos, lo que supone una caída del 3,87 %.

Trabajo Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

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