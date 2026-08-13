El Gobierno español rebajará el diésel 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio en julio

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmadoque la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida de su precio en el mes de julio.

Según ha explicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el detalle del IPC de julio publicado por el INE confirma que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7 % en julio, por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre.

La gasolina, que en julio se encareció un 7,3 % interanual, por debajo del 15 %, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", ha subrayado Economía.

El Ministerio ha incidido en que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".

El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley. Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.



El IPC se dispara

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, su cifra más alta desde mayo de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha revisado al alza en una décima su estimación preliminar (3,5 %). Con el dato de julio, impulsado por la factura energética, la inflación acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3 %.

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el IPC interanual ha aumentado cinco décimas en julio, hasta el 3,7 %, su nivel más alto desde mayo de 2024, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En términos mensuales, los precios han subido un 0,3%.

En Navarra, el IPC interanual ha aumentado siete décimas en julio, hasta el 3,4 %.