El Gobierno español rebajará el diésel 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio en julio
El IPC ha aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En la CAV, el incremento ha sido de cinco décimas, hasta el 3,7 %, mientras que en Navarra, se dispara siete décimas más, hasta el 3,4 %.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmadoque la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida de su precio en el mes de julio.
Según ha explicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el detalle del IPC de julio publicado por el INE confirma que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7 % en julio, por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.
Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre.
La gasolina, que en julio se encareció un 7,3 % interanual, por debajo del 15 %, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", ha subrayado Economía.
El Ministerio ha incidido en que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".
El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley. Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.
El IPC se dispara
El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, su cifra más alta desde mayo de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha revisado al alza en una décima su estimación preliminar (3,5 %). Con el dato de julio, impulsado por la factura energética, la inflación acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3 %.
En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el IPC interanual ha aumentado cinco décimas en julio, hasta el 3,7 %, su nivel más alto desde mayo de 2024, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En términos mensuales, los precios han subido un 0,3%.
En Navarra, el IPC interanual ha aumentado siete décimas en julio, hasta el 3,4 %.
Te puede interesar
HLRE vende el centro comercial Megapark por 254 millones a NEPI Rockcastle
La operación refuerza la presencia de la compañía NEPI Rockcastle en el sector de los centros comerciales europeos, que amplia su cartera de activos comerciales con un complejo de referencia en Bizkaia.
El personal técnico de espectáculos mantiene la huelga ante el bloqueo de su primer convenio en Euskadi
Los paros continuarán el 14 y el 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de San Sebastián y Bilbao.
Las instituciones vascas preparan una compra conjunta de forrajes para apoyar a las pequeñas explotaciones ganaderas
La medida se concretará este mes tras una encuesta para conocer las necesidades reales del sector más afectado por la falta de pastos causada por la sequía. Las ayudas directas se dejan, por ahora, para final de año.
Los sindicatos convocantes se muestran satisfechos con el impacto de la huelga de técnicos en las fiestas de La Blanca
Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT negocian el primer convenio de espectáculos de la Comunidad Autónoma Vasca, y exigen a la patronal que retome las conversaciones, que llevan un año bloqueadas. Denuncian que el sector está completamente desregularizado y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.
El paro sube en julio en Euskadi y Navarra, con 1.378 y 534 personas desempleadas más, respectivamente
Euskadi cerró julio con 105.590 personas inscritas como demandantes de empleo tras sumar 1.378 personas desempleadas respecto a junio. En Navarra, el paro aumentó en 534 personas hasta alcanzar las 28.843. El Gobierno Vasco destaca que este dato está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
Inician a la altura de Lemoiz el tendido del cable submarino de la conexión eléctrica con Francia
La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia está más cerca. Esta línea de alta tensión unirá Gatika con Cubnezais y contará con 276 kilómetros de cable submarino. Los trabajos se prolongarán hasta verano de 2027 y Azti supervisará la operación para garantizar que la instalación se lleve a cabo minimizando el impacto en el ecosistema marino.
El personal técnico de espectáculos apela a la "empatía" de los artistas ante la huelga convocada durante las fiestas de las capitales vascas
Los sindicatos que negocian el primer convenio vasco del sector han convocado paros los días 5, 14 y 26 de agosto para reclamar mejoras laborales y pedir a la patronal que retome las negociaciones. La primera jornada de huelga coincidirá este miércoles con el día grande de las fiestas de Vitoria-Gasteiz.
El euríbor cierra julio en el 2,855 %, su nivel más alto desde septiembre de 2024
En comparación con junio, la tasa ha subido en 6 puntos básicos.
La inflación de la eurozona sube una décima en julio, hasta el 2,9 %
Eurostat publica que la tasa interanual alcanza en julio un 3,8 % en España, dos décimas más que en junio, y un 2,4 % en Francia, cuatro décimas más que el mes anterior. La energía volvió a ser el componente con mayor inflación.