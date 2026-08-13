Hidrocarburos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español rebajará el diésel 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio en julio

El IPC ha aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En la CAV, el incremento ha sido de cinco décimas, hasta el 3,7 %, mientras que en Navarra, se dispara siete décimas más, hasta el 3,4 %.

Montreuil (France), 01/04/2026.- Fuel dispensers stand at a TotalEnergies gas station in Montreuil, in the Paris suburbs, France, 01 April 2026. The price of diesel reached an average of nearly 2.19 euros per liter during the week of 23 March, according to data released by the government 30 March, following the blockade of the Strait of Hormuz since the start of the war in the Middle East 28 February. (Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Hidrocarburos. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak diesela 20 zentimo jaitsiko du irailean, uztailean prezioak gora egin ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmadoque la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida de su precio en el mes de julio.

Según ha explicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el detalle del IPC de julio publicado por el INE confirma que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7 % en julio, por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre.

La gasolina, que en julio se encareció un 7,3 % interanual, por debajo del 15 %, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", ha subrayado Economía.

El Ministerio ha incidido en que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".

El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley. Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

El IPC se dispara

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, su cifra más alta desde mayo de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha revisado al alza en una décima su estimación preliminar (3,5 %). Con el dato de julio, impulsado por la factura energética, la inflación acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3 %.

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el IPC interanual ha aumentado cinco décimas en julio, hasta el 3,7 %, su nivel más alto desde mayo de 2024, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En términos mensuales, los precios han subido un 0,3%.

En Navarra, el IPC interanual ha aumentado siete décimas en julio, hasta el 3,4 %.

Irán Petróleo Economía

Te puede interesar

teknikariak protesta gasteiz
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los sindicatos convocantes se muestran satisfechos con el impacto de la huelga de técnicos en las fiestas de La Blanca

Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT negocian el primer convenio de espectáculos de la Comunidad Autónoma Vasca, y exigen a la patronal que retome las conversaciones, que llevan un año bloqueadas. Denuncian que el sector está completamente desregularizado y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.
gatika frantzia kable elektrikoa itsasoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Inician a la altura de Lemoiz el tendido del cable submarino de la conexión eléctrica con Francia

La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia está más cerca. Esta línea de alta tensión unirá Gatika con Cubnezais y contará con 276 kilómetros de cable submarino. Los trabajos se prolongarán hasta verano de 2027 y Azti supervisará la operación para garantizar que la instalación se lleve a cabo minimizando el impacto en el ecosistema marino.
Cargar más
Publicidad
X