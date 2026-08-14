Siniestro laboral
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Fallece un trabajador de 51 años en una empresa papelera de Iurreta

Dos agentes de la Ertzaintza que han participado en el dispositivo de auxilio han tenido que ser atendidos en el lugar por sanitarios al resultar intoxicados por emanación de gases.
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Agencias | EITB

Última actualización

Un trabajador de 51 años ha fallecido este viernes tras ser rescatado del interior de un tanque de una empresa papelera situada en el barrio Arrandi de Iurreta, en Bizkaia, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente laboral ha ocurrido a las 11:40 horas, cuando el operario se encontraba en el interior de un tanque y ha sufrido una indisposición, por lo que ha tenido que ser sacado por un compañero.

Alertados los servicios de emergencia, sanitarios desplazados al lugar han practicado maniobras de reanimación al trabajador, pero solo han podido confirmar su muerte.

Dos agentes de la Ertzaintza que han participado en el dispositivo de auxilio también han tenido que ser atendidos en el lugar por sanitarios, al resultar intoxicados por emanación de gases.

Accidentes Laborales Bizkaia Iurreta Economía

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