Lan-ezbeharra

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51 urteko langile bat hil da Iurretan, paper-enpresa batean

Sorospen-dispositiboan parte hartu duten Ertzaintzako bi agente bertan artatu behar izan dituzte osasun-langileek, isuritako gasak arnastuta intoxikatu baitira.

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Agentziak | EITB

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51 urteko langile bat hil da ostiral honetan Iurretako (Bizkaia) Arrandi auzoko paper-enpresa bateko tanga batetik erreskatatu ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Lan-istripua 11:40 aldera gertatu da. Langilea tanga baten barruan zegoen eta ondoeza izan du. Horren aurrean, lankide batek atera behar izan du.

Larrialdi-zerbitzuak eta bertaratutako osasun-langileak deituta, langilea suspertzeko maniobrak egin dituzte, baina haren heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.

Sorospen-dispositiboan parte hartu duten Ertzaintzako bi agente ere bertan artatu behar izan dituzte osasun-langileek, isuritako gasak arnastuta intoxikatu egin baitira.

Lan istripuak Bizkaia Iurreta Ekonomia

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