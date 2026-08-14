51 urteko langile bat hil da Iurretan, paper-enpresa batean
Sorospen-dispositiboan parte hartu duten Ertzaintzako bi agente bertan artatu behar izan dituzte osasun-langileek, isuritako gasak arnastuta intoxikatu baitira.
51 urteko langile bat hil da ostiral honetan Iurretako (Bizkaia) Arrandi auzoko paper-enpresa bateko tanga batetik erreskatatu ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Lan-istripua 11:40 aldera gertatu da. Langilea tanga baten barruan zegoen eta ondoeza izan du. Horren aurrean, lankide batek atera behar izan du.
Larrialdi-zerbitzuak eta bertaratutako osasun-langileak deituta, langilea suspertzeko maniobrak egin dituzte, baina haren heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.
Sorospen-dispositiboan parte hartu duten Ertzaintzako bi agente ere bertan artatu behar izan dituzte osasun-langileek, isuritako gasak arnastuta intoxikatu egin baitira.
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