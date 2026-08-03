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Ikuskizunetako teknikariek "enpatia" eskatu diete artistei hiriburuetako jaietan deitutako greban

EAEko lehen lan-hitzarmena negoziatzen ari diren sindikatuek lanuzteak deitu dituzte abuztuaren 5, 14 eta 26rako, lan-hobekuntzak eskatzeko eta patronalari negoziazioei berriro ekiteko eskatzeko.

Los representantes sindicales de los Técnicos de espectáculos y eventos informan de la huelga, en la plaza General Loma,a 3 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Denuncian el bloqueo patronal de su primer convenio y exigen condiciones dignas, y por ello irán ala huelga el próximo 5 de agosto. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03/8/2026
Argazkia: Europa Press
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EITB

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Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek "enpatia" eskatu diete abuztuan deitutako greba-egunetan programatutako emanaldiak dituzten artistei. Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT sindikatuek sustatutako lanuzteak abuztuaren 5ean, 14an eta 26an izango dira, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Asmoa da EUKI patronalari presioa egitea, sektoreko lehen euskal hitzarmenaren negoziazio-mahaira itzul dadin.

Hedabideen aurrean egindako agerraldian, greba batzordeko ordezkariek azaldu dute ez dela gutxieneko zerbitzurik egongo, kultura ez baita funtsezko zerbitzutzat jotzen. Gainera, gogorarazi dute maiatzaren 15ean egindako grebak % 80ko jarraipena izan zuela, eta adierazi dute lan baldintza duinak bermatuko dituen "gutxieneko" akordio bat lortu nahi dutela.

Deitzaileek salatu dute sektorea "erabat deserregularizatuta" dagoela, eta esan dute ohikoak direla behin-behineko kontratuak, lanaldi oso luzeak, legez ezarritako atsedenaldiak ez errespetatzea, jaiegunetan zein gaueko ordutegian lan egiteagatiko plusik ez dutela jasotzen eta lana eta bizitza pertsonala uztartzeko zailtasunak dituztela.

Horren adibide gisa, gaur egun enpresek txanden berri bost eguneko aurretiaz ematen dutela azaldu dute. Horren aurrean, lan-egutegia sei asteko tartearekin jakinaraztea eta lanaldi bakoitzaren ordutegi zehatza gutxienez bi aste lehenago izatea eskatzen dute.

Lehenengo greba eguna Andre Maria Zuriaren egun handian izango da

Lanuztearen lehen egunak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiei eragingo die, asteazken honetan, eta sindikatuek kritikatu egin dute "milioi askoko aurrekontua" duten jaiek lan-prekarietatearekin lotura izatea.

Foru, Aihotz eta Probintzia plazetako muntaketen enpresa esleipendunak ere aipatu dituzte, baita Gasteizko Udala ere, eta lan horietako baldintzak ez gainbegiratzea aurpegiratu diote.

Egun horretarako programatutako emanaldien artean, Leire Martinezek Foruen plazan, La Txamak Aihotz plazan eta Mariachi Imperial de Guanajuatok Probintzia plazan egingo dituzten kontzertuak daude.

Gainera, txosnek iragarri dute grebalariei elkartasuna adierazteko bertan behera utziko dituztela egun horretarako aurreikusita dauden musika emanaldiak.

Sindikatuek ohartarazi dutenez, EAEko hiru hiriburuetako jaietan aurreikusitako grebak amaitu ostean, negoziazioei berriro ekiteko aukera emango diote patronalari.

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