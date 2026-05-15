Ikuskizunetako langileek greba eguna dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
Ikuskizunetako langile eta teknikariak grebara deituta daude gaur, ostirala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Grebarako motiboak "asko" direla diote, hala nola, kontrolik gabeko ordutegi luzeak edo egutegi zorrotzak.
Hala, sektorea erregularizatzea eta hitzarmen propio baten bidez lan-baldintza duinak eta bidezkoak ezartzea eskatzen dute lan-eskubideak bermatuko dituena.
Izan ere, diotenez, zortzu ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak dituztela eta atseden tarteak ez direla errespetatzen diot, horrek berarekin dakartzan kontziliaziorako zailtasunekin eta trukean beharrezko ordain edo lan-baldintza aproposik ez duten bitartean. EUKI patronalaren jarrera inmobilista salatu dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere.
Teknikariok sindikatuarekin batera, LAB, ELA, ESK, CCOO eta UGT-k ere deitu dute gaurko greba eta, jakinarazi dutenez, autonomo gisa diharduten teknikarien babesa ere ari dira jasotzen; elkartasun keinu moduan bertan behera utzi dituzte dagoeneko hainbat eta hainbat ikuskizun.
Gaur, beraz, gorabehera handiak espero dira kultur eskaintzan. Kontzertu, antzerki eta kongresuetan espero da, besteak beste, grebak eragina izatea. Ikusleei ere dei egin diete, ikuskizunetara ez joateko.
