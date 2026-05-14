INFLAZIOA
Urte arteko KPIa % 3,2raino apaldu da EAEn eta % 3raino Nafarroan, apirilean

Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa bi hamarren murriztu da, % 3,2raino. 

Erosketa orga bat supemerkatu batean. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Prezioek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan. Hala ere, Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 3,2raino apaldu da apirilean EAEn, eta % 3raino Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera.

Zehazki, urte arteko tasak bi hamarren egin du behera EAEn, % 3,4tik % 3,2ra, eta bost hamarren Nafarroan, % 3,5etik % 3ra. 

Martxotik apirilera, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) % 0,4 igo da EAEn % 0,7 Nafarroan.

Urtea hasi zenetik, prezioak % 1,6 garestitu dira EAEn eta Nafarroan.

Araban urtebeteko inflazioa % 3,1ean kokatu da apirilean, % 3,6an Bizkaiane ta % 2,5ean Gipuzkoan. Azken hilabetean, berriz, prezioak % 0,4 garestitu dira Araban, % 0,6 Bizkaian eta % 0,2 Gipuzkoan, martxoarekin alderatuta.

En el conjunto del Estado español el IPC internual se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 %. Además, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en abril, hasta el 2,8 %. 

Espainiako Estatuan, urtebeteko tasa % 3,2raino apaldu da, martxotik bi hamarren murriztuta. Halaber, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat apaldu da apirilean, % 2,8raino. 

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen bideragarritasuna bilatzeko "bide guztiak" aztertuko dituela ziurtatu du Cuerpok

Josu Estarrona EH Bilduren senatariak egindako galderari erantzunez, Carlos Cuerpo Gobernuko lehen presidenteorde eta Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "datozen asteetan" aztertuko duela Tubos Reunidosen egoera. Izan ere, gaur egun hartzekodunen konkurtsoan dago, eta konpromisoa hartu du "bide legal guztiak" aztertzeko, "estrategikotzat" jotzen duen enpresaren bideragarritasuna bilatzeko asmoz.

