ELA, LAB eta ESK Tubos Reunidoseko langileekin bilduko dira ostiralean

Batzarraren helburua da langile guztiei egoeraren balorazioa helaraztea eta greba mugagabeak eta hartzekodunen konkurtsoak markatutako aro berri honetarako jarduera-ildoak ezartzea.

EITB

ELA, LAB eta ESKk batzarra deitu dute ostiral honetarako Tubos Reunidosek Amurrion (Araba) duen lantegian, greba mugagabeak eta hartzekodunen konkurtsoak markatutako testuinguruan.

Sindikatuak gehiengoa dira langileen batzordean, eta azaldu dutenez, egungo egoera aztertzen ari dira, afiliatuekin batera, erabaki judizialaren ondoren. Batzarraren helburua da langile guztiei egoeraren balorazioa helaraztea, "fase berri honi aurre egiteko beharrezkoak diren erabakiak modu kolektiboan hartu ahal izateko".

Gainera, sindikatuek kritikatu dute hilaren 6an hartzekodunen konkurtsoari buruz egindako informazio-eskaerari Tubos Reunidosen zuzendaritzak erantzun ez izana.

Epaitegiak Tubos Reunidoseko hartzekodunen konkurtsoaren administratzailea izendatu du
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen bideragarritasuna bilatzeko "bide guztiak" aztertuko dituela ziurtatu du Cuerpok

Josu Estarrona EH Bilduren senatariak egindako galderari erantzunez, Carlos Cuerpo Gobernuko lehen presidenteorde eta Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "datozen asteetan" aztertuko duela Tubos Reunidosen egoera. Izan ere, gaur egun hartzekodunen konkurtsoan dago, eta konpromisoa hartu du "bide legal guztiak" aztertzeko, "estrategikotzat" jotzen duen enpresaren bideragarritasuna bilatzeko asmoz.

