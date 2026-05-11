Langile bat larri zauritu da tren batek harrapatuta, Manzanosen (Araba)
Langile bat larri zauritu da tren batek harrapatuta Manzanosen (Araba), Miranda de Ebro-Gasteiz arteko trenbide-tartean, Adifek jakinarazi duenez.
Istripua 13:30ak aldera gertatu da "igarotzeko baimenik ez duen" gune batean, tren-kudeatzailearen arabera. Ondoren, langilea Gasteizko Txagorritxu ospitalera eraman dute.
Tren-zirkulazioa eten egin da, baina pixkanaka bere onera itzuli da 16:00ak alderako.
Murgan zabaldutako lantegi berriarekin hirukoiztu egingo dute Etorki eta Lana enpresek zur zerratuaren ekoizpena, eta 100 lanpostu sortuko dituzte
Etorki eta Lana kooperatibek aurten erabaki dute bat egite, guztira 300 langile baino gehiago dituzte eta 150 milioi euroko fakturazioa dute. Lantegiak 12,8 milioi euroko laguntza izan du Eusko Jaurlaritzarentzat, inbertsioaren % 20.
Euskal ekonomiaren "termometroa" hazkunde apaleko eremura jaitsi da, esportazioengatik
Eusko Jaurlaritzak zabaldutako datuen arabera, EAEko ekonomiaren termometroa 99,7an kokatu zen apirilean (150etik). Datu hori 2025eko urritik izandako txarrena da.
Abiadura handiko trena Abandotik iritsiko da Bilbora, behin-behinean, epeak aurreratzeko
Abiadura handiko trenaren Jarraipen Batzordeak erabaki du mantenimendu-basea Basaurira eramatea, eta erabaki horri esker, 40.000 bat metro karratu erabiliko dituzte Abando inguruan.
Saltokietan eskuko telefonoarekin ordaintzeko aukera emango du Bizumek maiatzaren 18tik aurrera
CaixaBank, Sabadell eta Bankinter izango dira Bizum bidezko ordainketak baimentzen lehenak. Laboral Kutxak ere hilaren 18tik aurrera eskainiko du aukera, baina denda kopuru mugatu batean.
Lanera itzuli nahi duten Amurrioko Tubos Reunidoseko beharginek lantegira sartzeko autobusa izango dute asteartetik aurrera
Ostegunean, 232 langilek, CCOOk eta UGTk babestuta, greba amaitzearen eta berriro lan egitearen alde bozkatu zuten, ELA, LAB eta ESKk ordezkatutako gehiengoaren iritziaren aurka. Neurri horren helburua, enpresaren arabera, lanera itzuli nahi duten horiek lantokira segurtasun baldintza egokietan sartu eta irtetea da.
ELAk ezkutuko 28 kaleratze salatu ditu Sidenorren Azkoitiko lantegian Reinosara lekualdatzeko prozesuan
Ohar batean, enpresak esan du ez dela "kaleratze bakar bat ere" izan Azkoitian, eta 32 pertsona joango direla Reinosara, horietako bi euren borondatez.
Pasaiako portuak urtean 10 milioi inbertitzea aurreikusten du, "Ardatz Atlantikoko nodo lehiakor" gisa kokatzeko
EAJren eta PSE-EEren arteko ika-mika iturri den portuaren eskumenaren transferentziaz galdetuta, Izaskun Goñi Pasaiako Portu Agintaritzako presidenteak adierazi du hori arlo politikoan argitu behar dela.
Tubos Reunidoseko asanbladak greba amaitzearen alde bozkatu du, baina batzordeak jarraitzearen alde egin du
Batzarrean 234 langilek bozkatu dute, eta ia guztiek greba amaitzearen alde egin dute; hala ere, Amurrion 870 langile daude guztira. ELAk adierazi du asanbleak ez duela baliorik eta "ezin duela greba-deialdia aldatu"; aldi berean, ESK-k zalantzan jarri du bere zilegitasuna.
Tentsioa, Tubos Reunidosen: langileen zati batek grebarekin jarraitu ala ez bozkatzeko eskatu du
Gehiengo sindikalaren estrategiarekin kritikoak diren langileek erreferendumean bozkatu nahi dute grebarekin jarraitu ala ez; sindikatu nagusiek, ordea, uko egiten diote horri. Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariordeak ohartarazi duenez, Tubos Reunidosen etorkizunaren zati bat jokoan dago gaurko bileran, eta guztiak batera arraun egiteko deia egin du.