Un trabajador ha resultado herido grave tras ser arrollado por un tren a su paso por la localidad alavesa de Manzanos, ubicada en el tramo Miranda de Ebro-Vitoria, según ha informado Adif.

El accidente ha ocurrido sobre las 13:30 horas en una zona "no autorizada de paso", según el gestor ferroviario. Tras el mismo, el operario ha sido trasladado al hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz.

El tráfico ferroviario ha quedado interrumpido, pero se ha restablecido de forma gradual pasadas las 16:00 horas.