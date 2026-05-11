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Un trabajador resulta herido grave tras ser arrollado por un tren en Manzanos (Álava)

El tráfico ferroviario ha quedado interrumpido, pero se ha restablecido de forma gradual pasadas las 16:00 horas.
Euskaraz irakurri: Langile bat larri zauritu da trenak harrapatuta, Manzanosen (Araba)
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Agencias | EITB

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Un trabajador ha resultado herido grave tras ser arrollado por un tren a su paso por la localidad alavesa de Manzanos, ubicada en el tramo Miranda de Ebro-Vitoria, según ha informado Adif.

El accidente ha ocurrido sobre las 13:30 horas en una zona "no autorizada de paso", según el gestor ferroviario. Tras el mismo, el operario ha sido trasladado al hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz.

El tráfico ferroviario ha quedado interrumpido, pero se ha restablecido de forma gradual pasadas las 16:00 horas.

Araba-Álava Accidentes de Trenes Vitoria-Gasteiz Accidentes Laborales Economía

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