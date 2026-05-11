El “termómetro” de la economía vasca baja hasta la zona de crecimiento suave por las exportaciones
El 'termómetro' de la economía vasca ha seguido bajando en abril respecto a marzo, debido al débil comportamiento de las exportaciones.
El Gobierno Vasco ha hecho público este lunes los datos del 'Termómetro Económico' correspondiente al mes de abril, que se situó en 99,7 sobre 150, la peor cifra desde octubre del año pasado.
Con este descenso ha perdido la zona de 'crecimiento sólido' (entre 100 y 150), y ha bajado hasta la de crecimiento suave. El último mes que estuvo en esta zona fue junio de 2025.
El Departamento de Economía del Gobierno Vasco ha apuntado que la actividad se sostiene a través de la demanda interna, aunque pierde intensidad, con un avance firme del consumo, pese al incremento de la inflación, y con una inversión que mantiene un comportamiento positivo.
Por sectores, la moderación del crecimiento responde a una evolución más contenida de los servicios, mientras que la construcción mantiene un comportamiento favorable.
La industria presenta una ligera mejora respecto a los meses previos, aunque los riesgos están fuertemente sesgados a la baja debido al repunte de los precios industriales.
Te puede interesar
El TAV llegará provisionalmente en superficie a Bilbao por Abando para adelantar plazos
Finalmente se ha descartado la idea de instalar una estación provisional en Basauri y el TAV llegará directamente a Bilbao. Eso sí, con una solución provisional.
Bizum permitirá pagar con el móvil en tiendas físicas a partir del 18 de mayo
CaixaBank, Sabadell y Bankinter serán las primeras entidades en permitir este tipo de pagos. Laboral Kutxa también ofrecerá la posibilidad desde el día 18, pero solo en un número muy limitado de tiendas.
Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio que quieran volver a trabajar dispondrán de autobús para acceder a la fábrica a partir del martes
El jueves, un grupo de 232 trabajadores, apoyado por CC. OO. y UGT votaron a favor de terminar la huelga y volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida. El objetivo de esta medida es, según la empresa, contribuir a que los desplazamientos al centro de trabajo puedan realizarse en condiciones adecuadas de seguridad para aquellos trabajadores que acudan a prestar servicio.
ELA denuncia 28 despidos "encubiertos" en la planta Sidenor en Azkoitia mediante traslados a Reinosa, en Cantabria
En un comunicado, la empresa dice que no ha habido “ni un solo despido en Azkoitia” y que 32 personas se trasladan a Reinosa, dos de ellas voluntarias.
El puerto de Pasaia prevé invertir 10 millones anuales hasta 2030 para convertirse en un "nodo logístico referente"
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia ha evitado pronunciarse sobre polémica en torno a la posible transferencia de esta dársena guipuzcoana al Gobierno Vasco, una reclamación del PNV que cuenta con la oposición del PSE-EE.
La asamblea de Tubos Reunidos vota poner fin a la huelga, pero el comité apuesta por continuarla
En la asamblea han votado 234 trabajadores, la práctica totalidad a favor de acabar la huelga, si bien en Amurrio hay 870 trabajadores. ELA afirma que la asamblea carece de validez y "no puede alterar la convocatoria de huelga", a la vez que ESK cuestiona su legitimidad.
Tensión en Tubos Reunidos: una parte de los trabajadores reclama votar si seguir con la huelga
Trabajadores críticos con la estrategia de la mayoría sindical quiere votar en referéndum si seguir con la huelga, mientras que los sindicatos mayoritarios se niegan. El vicelehendakari segundo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha afirmado que parte del futuro de Tubos Reunidos "se juega" en la asamblea prevista este jueves en la planta de Amurrio y ha llamado a "remar todos juntos".
Osakidetza acuerda el nuevo modelo de desarrollo profesional con SME, Satse y CC. OO.
El Servicio Vasco de Salud reconocerá el periodo de formación sanitaria especializada como servicios prestados y una puntuación adicional en puestos de difícil cobertura.
El sector de la máquina herramienta cierra un año de contrastes: suben las exportaciones, pero cae la facturación
La amenaza de China está pasando factura y la demanda de maquinaria para fabricar coches se ha desplomado casi un 12 %. Un golpe duro que, sin embargo, la industria ha logrado amortiguar gracias a la defensa y la aeronáutica.