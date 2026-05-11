TERMÓMETRO ECONÓMICO DE ABRIL
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El “termómetro” de la economía vasca baja hasta la zona de crecimiento suave por las exportaciones

El Gobierno Vasco ha publicado los datos del Termómetro Económico correspondiente al mes de abril, que se situó en 99,7 sobre 150, la peor cifra desde octubre de 2025.
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Contenedores en el puerto de Bilbao, en una imagen de archivo. Foto: Agencias

Euskaraz irakurri: Euskal ekonomiaren "termometroa" hazkunde leuneko eremura jaitsi da, esportazioengatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El 'termómetro' de la economía vasca ha seguido bajando en abril respecto a marzo, debido al débil comportamiento de las exportaciones.

El Gobierno Vasco ha hecho público este lunes los datos del 'Termómetro Económico' correspondiente al mes de abril, que se situó en 99,7 sobre 150, la peor cifra desde octubre del año pasado.

Con este descenso ha perdido la zona de 'crecimiento sólido' (entre 100 y 150), y ha bajado hasta la de crecimiento suave. El último mes que estuvo en esta zona fue junio de 2025.

El Departamento de Economía del Gobierno Vasco ha apuntado que la actividad se sostiene a través de la demanda interna, aunque pierde intensidad, con un avance firme del consumo, pese al incremento de la inflación, y con una inversión que mantiene un comportamiento positivo.

Por sectores, la moderación del crecimiento responde a una evolución más contenida de los servicios, mientras que la construcción mantiene un comportamiento favorable.

La industria presenta una ligera mejora respecto a los meses previos, aunque los riesgos están fuertemente sesgados a la baja debido al repunte de los precios industriales.

Titulares de Hoy Economía Gobierno Vasco

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