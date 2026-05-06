Osakidetza acuerda el nuevo modelo de desarrollo profesional con SME, Satse y CC. OO.
Osakidetza ha alcanzado este miércoles un acuerdo con el Sindicato Médico de Euskadi (SME), Satse, y CC. OO. en torno al nuevo modelo de desarrollo profesional que incluye, entre las principales novedades, el reconocimiento del periodo de formación sanitaria especializada (MIR, EIR, FIR, PIR) como servicios prestados.
El nuevo decreto establece además la realización de convocatorias anuales cuyos efectos retributivos se aplicarán a partir del 1 de enero del año siguiente al de la convocatoria, según se ha aprobado en la Mesa Sectorial de Salud que se ha celebrado en la sede de Osakidetza en Vitoria-Gasteiz.
Otras novedades son la puntuación adicional por prestación de servicios en puestos definidos como de difícil cobertura, el factor corrector por equidad de género para personas que han podido ver limitada su participación como consecuencia de situaciones vinculadas a la conciliación y la inclusión de competencias lingüísticas y competencias digitales para todos los grupos profesionales.
El desarrollo profesional es un complemento salarial que se reconoce en función de una serie de criterios como la trayectoria, la formación, la experiencia y los méritos. Su objetivo es "mejorar la calidad asistencial, motivar al personal y aumentar su competencia profesional", ha recordado el Gobierno Vasco.
El Departamento de Salud ha destacado por otro lado que el acuerdo alcanzado "aporta seguridad jurídica al desarrollo profesional y establece un modelo más equitativo y ágil en la asignación de niveles". Sin embargo, ha lamentado que no permitirá desbloquear el conflicto laboral sanitario, porque su solución "depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad", que es el competente en la negociación del Estatuto Marco, y cuya propuesta no satisface las reivindicaciones del Comité de Huelga.
Nuevas listas de contratación
Por otro lado, en la Mesa Sectorial de este miércoles, Osakidetza ha anunciado a los sindicatos la apertura de nuevas listas de contratación en dos categorías profesionales: enfermería pediátrica y dietética y nutrición.
La primera lista "permitirá reforzar la cobertura asistencial en áreas pediátricas, en un contexto de creciente demanda y especialización", mientras que la segunda "responde a la necesidad de incorporar a estos profesionales universitarios tanto en Atención Primaria como en especializada”.
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