El personal médico pide una mesa sectorial para “cambiar la estructura de Osakidetza”
Facultativos médicos han pedido la creación de una mesa sectorial autonómica para abordar la “sobrecarga” en la sanidad pública vasca, que consideran que requiere un “cambio estructural” para garantizar la supervivencia de Osakidetza.
Representantes de la Plataforma de Médicos de la CAE y de la asociación MUD (Médicos Unidos por sus Derechos) han comparecido este lunes ante la Comisión de Salud para exponer las condiciones laborales del personal médico de Atención Primaria y Hospitalaria.
El personal médico ha denunciado condiciones laborales deficientes y ha reclamado una normativa vasca que blinde su profesión frente a cambios políticos. Asimismo, ha rechazado el Estatuto Marco por la falta de límites claros en la jornada y del reconocimiento profesional.
También han criticado la “sobrecarga” de trabajo que sufren al atender a más pacientes de los establecidos en sus agendas, conocida como “agenda chicle”, y el colapso de las Urgencias, que provoca jornadas maratonianas sin descanso adecuado.
En el ámbito de la salud mental, alertan de un fuerte impacto en los profesionales, y han dado datos: en 2024, más de 1300 médicas residentes abandonaron su especialidad y el 45% de los facultativos presenta síntomas de ansiedad o depresión. Una situación que afecta especialmente a los profesionales de Atención Primaria, los servicios de Urgencias y muchas consultas hospitalarias.
Te puede interesar
Dos de cada tres contrataciones en Gipuzkoa requerirán estudios superiores
Los universitarios y titulados de posgrado concentran el 47 % de los contratos, con alta demanda de perfiles STEM, mientras que la FP de grado superior supone el 20 %. No obstante, la totalidad de las empresas que prevén contratar afirma tener dificultades para encontrar personal.
Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y comité de Papresa se reúnen esta tarde tras la oferta de compra de CL Group
La cita tendrá lugar este lunes en el Palacio Foral de Gipuzkoa, después de que la empresa extremeña haya planteado adquirir la papelera de Errenteria por 39 millones de euros y mantener al 72% de la plantilla, una propuesta ya rechazada por los trabajadores.
La OPEP+ aumenta en 188 000 barriles diarios su oferta de crudo a partir de junio
Todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.
Pensionistas volverán a reclamar el jueves en Vitoria complementar las pensiones mínimas hasta el SMI
Estas movilizaciones tienen como objeto recordar al Gobierno y al Parlamento vascos que "no se puede dilatar por más tiempo compromiso de asumir el complemento a las pensiones mínimas hasta el SMI, más aún cuando estamos asistiendo a un fuerte encarecimiento del coste de la vida", defienden los pensionistas.
La clase trabajadora vasca se echa a la calle en este primero de mayo
Los sindicatos reclaman un SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda. ELA y LAB han salido a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se han movilizado conjuntamente.
El secretario general de ELA pide al lehendakari "una posición clara" en relación a un salario mínimo propio
Mitxel Lakuntza se muestra dispuesto a seguir "interpelando y presionando a la patronal" para que se establezca un salario mínimo propio de 1500 euros. Además de defender los derechos sociales, el secretario general del sindicato ELA reivindica también el derecho a vivir y trabajar en euskera.
Las bajas capturas de verdel se amortiguan con una evolución "más favorable" de la costera de la anchoa en Euskadi
Representantes del sector pesquero han mostrado preocupación por la situación del verdel y han planteado la necesidad de medidas de recuperación, mientras destacan el impacto positivo del modelo de gestión aplicado a la anchoa.
Andueza alerta del riesgo para los derechos laborales y critica las exigencias de euskera en las OPE en Euskadi
El líder del PSE-EE afirma que los trabajadores están amenazados por la derecha, las guerras internacionales y las políticas de PNV y EH Bildu en el empleo público.
Comienzan las movilizaciones del 1 de mayo, con el SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda como reivindicaciones prinicipales
ELA y LAB saldrán a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se movilizarán conjuntamente. Los partidos políticos enviarán representantes a muchas de estas convocatorias.