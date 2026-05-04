El personal médico pide una mesa sectorial para “cambiar la estructura de Osakidetza”

Facultativos médicos han pedido la creación de una mesa sectorial autonómica para abordar la “sobrecarga” en la sanidad pública vasca, que consideran que requiere un “cambio estructural” para garantizar la supervivencia de Osakidetza.

Representantes de la Plataforma de Médicos de la CAE y de la asociación MUD (Médicos Unidos por sus Derechos) han comparecido este lunes ante la Comisión de Salud para exponer las condiciones laborales del personal médico de Atención Primaria y Hospitalaria.

El personal médico ha denunciado condiciones laborales deficientes y ha reclamado una normativa vasca que blinde su profesión frente a cambios políticos. Asimismo, ha rechazado el Estatuto Marco por la falta de límites claros en la jornada y del reconocimiento profesional.

También han criticado la “sobrecarga” de trabajo que sufren al atender a más pacientes de los establecidos en sus agendas, conocida como “agenda chicle”, y el colapso de las Urgencias, que provoca jornadas maratonianas sin descanso adecuado.

En el ámbito de la salud mental, alertan de un fuerte impacto en los profesionales, y han dado datos: en 2024, más de 1300 médicas residentes abandonaron su especialidad y el 45% de los facultativos presenta síntomas de ansiedad o depresión. Una situación que afecta especialmente a los profesionales de Atención Primaria, los servicios de Urgencias y muchas consultas hospitalarias.