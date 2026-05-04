Dos de cada tres contrataciones en Gipuzkoa requerirán estudios superiores

Los titulados universitarios y de posgrado concentran el 47 % de los contratos en Gipuzkoa, seguidos de la Formación Profesional de grado superior, que representa el 20 %, según un informe de ADEGI. En total, se prevén unos 4700 contratos para personas con estudios universitarios y de postgrado, cerca de 1900 para FP Superior, 2.400 para FP media, básica y cerficados de profesionalidad, y alrededor de 900 para personas con Bachillerato o niveles inferiores.

Destaca la fuerte demanda de titulaciones STEM, es decir, estudios vinculados a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. La mayoría de las contrataciones se concentrarán en ingeniería industrial, electrónica, informática, gestión de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y multimedia. En FP superior, las familias más demandadas son fabricación mecánica, electricidad y electrónica, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento y gestión de empresas.

El sector privado guipuzcoano prevé alrededor de 9900 contratos en 2026 y la creación de unos 4600 empleos netos, lo que supone un crecimiento del 1,9%, algo menor que en años anteriores. El 58 % de las empresas espera ampliar plantilla, en un contexto de crecimiento moderado. La contratación responderá tanto a la expansión de la actividad (casi el 60%) como al relevo generacional (40%), con unas 4800 jubilaciones previstas, de las que el 83% se cubrirán mediante contratos de sustitución o relevo.

El informe destaca la calidad del empleo previsto, ya que más del 80 % de las nuevas contrataciones serán indefinidas y más del 70 % a jornada completa. Los contratos de sustitución o relevo supondrán cerca del 18 %.

Falta de disponibilidad de perfiles

No obstante, las empresas siguen teniendo dificultades para encontrar los perfiles que necesitan. El 100 % de las empresas que prevén contratar afirma tener problemas para cubrir sus vacantes. La principal causa es la falta de disponibilidad de trabajadores, vinculada al descenso demográfico y a la menor incorporación de jóvenes al mercado laboral. También influyen la falta de especialización, las expectativas de flexibilidad, la remuneración y la percepción de algunas carreras como poco atractivas.

El 74 % de las empresas muestra preferencia por contratar personas menores de 45 años y crece la atención hacia la contratación de personas no residentes en Euskadi: una de cada cuatro empresas ya tiene experiencia en este ámbito y más de un tercio se plantea recurrir a personas de otras comunidades autónomas, de la Unión Europea o de terceros países.

ADEGI subraya que estos datos confirman una doble realidad: Gipuzkoa mantiene una economía dinámica, capaz de generar empleo de calidad, pero afronta un reto creciente para cubrir sus necesidades de talento.